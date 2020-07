Elezioni 2020. Dieci km di lungolago tutti da vivere: sabato l’iniziativa di Fattore Lecco

Da Pradello a Rivabella iniziative, musica e flash mob sabato con Fattore Lecco e Gattinoni

“Una giornata per dimostrare che valorizzare il lungolago è possibile con idee concrete”

LECCO – “Abbiamo dieci chilometri di lungolago a Lecco ed ogni chilometro può essere un’esperienza diversa” e proprio dalle rive del lago Mauro Gattinoni, candidato sindaco del centro sinistra, inaugurerà sabato la giornata organizzata dalla lista civica Fattore Lecco e dedica alla valorizzazione del lungolago.

“Lungolago 10.0” è il nome dell’iniziativa, dieci come i chilometri che separano la spiaggia di Pradello da quella di Rivabella; un lungo percorso sul panorama del Lario che ha potenzialità ancora tutte da sfruttare.

Sport, eventi, attività commerciali, cultura e turismo, diverse per Fattore Lecco sono le funzionalità che ogni tratto di lungolago potrebbe meglio interpretare. Cinque gli spazi simbolici scelti per le iniziative che si susseguiranno durante la giornata, a partire dal Bione dove Gattinoni da buon sportivo ha invitato tutti ad una corsa di prima mattina lungo la ciclabile, con partenza alle ore 8 dal parcheggio del centro sportivo.

Da Piazza Cermenati, alle 10, ci sarà la possibilità di ammirare il lago a bordo della tradizionale Lucia (gratuito con prenotazione obbligatoria), due concerti (alle 11 e alle 18) si terranno invece in Piazza Era a Pescarenico dove nel pomeriggio alle 17 sarà presentato il progetto Lecco Carrozz-abile per una città sempre più a misura di disabile.

Un flash mob musicale è previsto alle 10 alle gradinate della Malpensata e poi zumba e animazione per i più piccoli, infine a Rivabella si esibiranno invece i giovani rider lecchesi e sarà a disposizione un istruttore di Nordic Walking per accompagnare gruppi o singoli lungo la pista ciclabile. La giornata si concluderà alle 19 con un concerto in piazza Cermenati.

“Vogliamo proporre ai lecchesi un’esperienza diretta – ha spiegato la coordinatrice di Fattore Lecco, Alessandra Durante – dare una dimostrazione concreta che, non sono solo visioni, è possibile valorizzare il nostro lungolago. Vogliamo un lungolago che sia ‘apparecchiato’ al meglio come un tavola quando si attendono ospiti a cena. Vorremmo che i giovani della città possano trovare qui cio che cercano, senza doversi spostare altrove”.

Il lungolago è una delle tre “piattaforme”, insieme all’area della Piccola e i Piani d’Erna, su cui Fattore Lecco vorrebbe intervenire per dare nuovo slancio a questi angoli di città.