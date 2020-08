Elezioni 2020, Fratelli d’Italia ‘partito allargato’: “Il centrodestra unito vince”

La lista dei candidati con FdI verrà presentata la prossima settimana

Tra i nomi Massimo Sesana e Marco Caterisano: “Era tempo di ricompattarsi”

LECCO – La lista dei candidati verrà ufficialmente presentata la prossima settimana ma Fratelli d’Italia ha anticipato questa mattina, sabato, alcuni dei volti che correranno a sostegno di Peppino Ciresa sindaco di Lecco.

“Abbiamo aperto le porte del nostro partito alle varie anime che si sono affacciate al centrodestra e la lista a sostegno del nostro candidato sindaco ben raffigura questo sforzo, iniziato due anni fa con il coordinatore provinciale Fabio Mastroberardino e guidato dalla nostra leader, Giorgia Meloni” ha dichiarato l’on. Alessio Butti “vi assicuro che le idee sono molto chiare: Lecco è una città che in questi ultimi anni di amministrazione di centrosinistra non ha espresso al massimo le proprie potenzialità. E’ il momento di ripartire, insieme”.

Un inno alla coesione testimoniato anche dalla presenza, alla conferenza stampa di questa mattina, di Antonio Pasquini, sindaco di Casargo e volto di Alleanza Nazionale che, ai tempi, non aveva ‘seguito’ Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia: “Cinque anni fa – ha ricordato Pasquini – ci siamo presentati alle elezioni con una civica che ha preso il 3,5%, ora abbiamo raccolto l’appello di Peppino Ciresa e ricomposto le divisioni”. Nella lista FdI correrà anche un candidato sostenuto da Pasquini: “Oggi Fratelli d’Italia è un partito ‘allargato’, il centrodestra vince solo se unito”.

All’incontro erano presenti anche il coordinatore provinciale Mastroberardino, quello cittadino Enrico Castelnuovo e gli onorevoli Pietro Fiocchi, europarlamentare, e Marco Osnato: “Due anni fa – ha detto Mastroberardino – mi è stato dato il compito di ‘allargare’ il partito, è stato fatto un lavoro intenso che ha portato ad un grande risultato. La lista che presenteremo presto è composta da personaggi che rappresentano ognuno una diversa anima della città. Vecchia e nuova guardia si sono unite per sostenere convintamente Peppino Ciresa, l’unico candidato valido per Lecco”.

Anche gli onorevoli Fiocchi e Osnato hanno commentato con soddisfazione il lavoro svolto: “L’evoluzione del partito verso una ritrovata unione e sinergia non potrà che dare ottimi risultati” hanno detto.

Tra i nomi in lista figurano quelli di Massimo Sesana, ex presidente di Confcommercio, l’architetto Paola Triaca e l’esercente Marco Caterisano: “Onorato di fare parte di questa squadra – il suo commento – metterò a disposizione tutte le mie conoscenze ed esperienze al bene della città. Con Peppino Ciresa lavoro da anni è sicuramente la scelta migliore per Lecco”.