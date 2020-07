Elezioni 2020, Gelmini (FI) a Lecco per Ciresa: “Uniti verso il cambiamento”

L’ex ministro in città a sostegno del candidato sindaco di centrodestra

“Lecco città importante, nessuno più adatto di Peppino Ciresa per attuare la svolta”

LECCO – L’onorevole Mariastella Gelmini (Forza Italia) a Lecco per sostenere la candidatura di Peppino Ciresa alle elezioni del 20-21 settembre. La deputata ha incontrato il candidato sindaco e i rappresentanti lecchesi di Forza Italia presso la sede di via Cavour. Ad attenderla anche alcuni candidati della lista Lecco merita di più che proprio ieri, giovedì, si è presentata pubblicamente.

“Ringrazio l’onorevole Gelmini per essere venuta a Lecco – ha dichiarato Ciresa – sicuramente la sua visita mi porterà fortuna. Come continuo a ripetere, sono contento che il centrodestra sia finalmente unito, credo sarà un grande punto di forza per noi”.

“Credo che la nostra compattezza sia l’unica vera arma contro il governo attuale, litigioso e incompetente – gli ha fatto eco la deputata di Forza Italia – sono contenta che una città importante come Lecco abbia un candidato del calibro di Peppino Ciresa, una persona esperta ed entusiasta. Come centrodestra stiamo facendo un lavoro a livello comunale, regionale e nazionale, vogliamo poter svoltare, il paese ha bisogno di serietà e credo che la catastrofe che si è abbattuta sull’Italia, in particolare sulla nostra Lombardia, sia stato banco di prova di come le cose a Roma non funzionino”.

La Gelmini ha quindi espresso solidarietà al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Chi critica dovrebbe quasi ringraziare che questa emergenza sia scoppiata in maniera così critica in Lombardia dove c’è una sanità eccellente che ha dato prova di straordinarie capacità – ha dichiarato – avrei voluto vedere altri gestire una situazione così tragica. Qualche errore sarà stato fatto ma certi attacchi non sono assolutamente tollerabili”.

Gelmini ha anche parlato delle difficoltà causate dalla pandemia e del lavoro svolto da Forza Italia in Parlamento: “Il Covid ha allargato le distanze tra chi aveva uno stipendio e una pensione e chi si è visto completamente azzerare il proprio fatturato. Noi abbiamo messo in mano al Governo 80 miliardi di euro, approvando due scostamenti di Bilancio, quello che ha dato fastidio è che la sinistra ha varato un decreto semplificazioni che per essere approvato ha bisogno di 150 approvazioni, alla faccia della sburocratizzazione. Hanno parlato di dare liquidità alle imprese, ma non s’è visto ancora nulla, i professionisti poi sono stati trattati come figli di un Dio minore e non gli è stato dato nessun contributo a fondo perduto. Si sono poi riempiti la bocca con la cassa integrazione ma la verità è che molti imprenditori, lombardi e non, si stanno indebitando per pagarla loro ai propri operai. Di fronte a queste e tante altre cose, mi chiedo: abbiamo ancora dubbi sul fatto che l’unica alternativa seria sia rappresentata dal centrodestra?” ha detto il deputato.

“Noi continueremo a fare il nostro lavoro di opposizione responsabile e repubblicana – ha continuato – qualcuno ci dice che facciamo così perché vogliamo entrare in Governo. Ma non è vero: a noi non interessa entrare in questo Governo di arroganti e incompetenti, vorremmo vedere fuori i 5 Stelle, questo è poco ma sicuro, ma il nostro vero obiettivo è lavorare in squadra, con un centrodestra unito, che formi una classe dirigente politica seria e competente, per finalmente dare una svolta a questo paese”.

L’augurio finale della deputata è stato quello impiegare al meglio il poco tempo a disposizione per la campagna elettorale: “Avete un mese e mezzo di tempo e si prospetta un settembre caldo, con il rischio concreto che venga a mancare la coesione sociale. Ma credo che uniti potremo fare un ottimo lavoro, Lecco ha bisogno di voltare pagina, non è di sinistra e credo che non ci sia persona più adatta di Peppino Ciresa” ha concluso “non perdiamo questa grande opportunità“.