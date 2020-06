Elezioni 2020. “Giovani inascoltati” Fumagalli (M5S) apre al confronto

Il candidato dei 5 Stelle, Silvio Fumagalli, accende l’attenzione sulle politiche giovanili

Riunioni periodiche per coinvolgere i giovani nella discussione politica

LECCO – Un canale diretto per creare un “ponte” con gli amministratori e permettere

ai giovani di partecipare attivamente alle politiche cittadine.

La proposta arriva dal gruppo dal candidato sindaco del M5s Silvio Fumagalli

che la considera come una delle priorità da realizzare per la futura

Amministrazione.

“Troppo spesso la voce dei ragazzi è rimasta inascoltata: penso ai giovani

di “Fridays for Future”, molto sensibili al tema ambientale, che sono stati ricevuti

in Consiglio Comunale ma poi sono stati dimenticati. Ecco perché ci piacerebbe

istituire un canale di dialogo diretto e continuo tra i giovani e il Comune, in modo

da consentire ai rappresentanti studenteschi delle scuole superiori cittadine

di presentare proposte, idee e suggerimenti all’Amministrazione Comunale”,

dichiara Silvio Fumagalli.

“L’idea è di organizzare riunioni periodiche, senza alcun intermediario, per poter

raccogliere i suggerimenti dei giovani che vivono quotidianamente la città.

Credo che tra i doveri degli amministratori comunali debba rientrare la capacità

di ascoltare i cittadini al fine di attuare un confronto costante e partecipativo

nella gestione cittadina. In questo caso, i rappresentanti studenteschi avranno

la possibilità concreta di portare istanze ed esigenze raccolte nelle assemblee

di istituto e di sottoporle direttamente nelle sedi istituzionali”, aggiunge

Fumagalli.

“Solo attraverso la partecipazione, un punto centrale del nostro programma

elettorale, è possibile adottare le decisioni più opportune per il bene della

collettività”, conclude il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle