Elezioni 2020, i candidati di ‘Lecco Merita di Più’ con Ciresa Sindaco

La presentazione della lista in piazza ad Acquate

“Con il PD dieci anni di blackout, la città va ‘ricostruita’

LECCO – “Dopo quello che è successo, la pandemia e tutte le conseguenze che ne sono derivate, la vostra risposta è stata intensa e naturale. Avete deciso di mettervi al servizio di un’idea, di un impegno, della vostra città. Quando si cade così tanto in basso e c’è un paese da ricostruire, arriva la risposta migliore: siete voi”. Così Mauro Piazza, consigliere regionale di Forza Italia, si è rivolto ai candidati della lista Lecco Merita di Più a sostegno di Peppino Ciresa sindaco.

La presentazione della lista si è svolta in Piazza Vittoria, nel rione di Acquate. Una scelta curiosa, considerando che proprio Acquate è ‘casa’ del rivale di centrosinistra Mauro Gattinoni che nella stessa piazza, lo scorso febbraio, aveva lanciato la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative.

“In realtà – ha spiegato il candidato sindaco Peppino Ciresa – siamo qui perché la nostra amministrazione, se mai governeremo, ma credo proprio di sì, vuole essere vicina ai rioni e rivalorizzarli. Il rione deve sentirsi a suo modo centro della città, è qualcosa in cui credo fortemente e che in questi ultimi dieci anni è stato invece messo in secondo piano. Tra le prime cose che faremo se eletti – ha annunciato – nomineremo un consigliere rionale, quello che un tempo era il consigliere di quartiere. Il suo compito sarà quello di riferire alla Giunta e al Consiglio Comunale tutte le problematiche dei vari rioni”.

Alla presentazione erano presenti anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Davide Bergna, Daniele Nava (FI), Beppe Mambretti (La Carovana del Sorriso), il Sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni internazionali Alan Rizzi (FI). In supporto a Ciresa c’erano anche alcuni i sindaci dei comuni lecchesi, Morterone, Bellano, Premana, Airuno, il vicesindaco di Merate e il presidente della Comunità Montana della Valsassina Fabio Canepari.

Rizzi: “Centrodestra unito grande occasione per Lecco”

Proprio il Sottosegretario Rizzi ha ribadito l’importanza per il centrodestra di correre unito: “Credo sia un risultato straordinario – ha dichiarato – purtroppo non avviene in tutti i Comuni ma avere tutte le liste di centrodestra a sostegno di Peppino Ciresa candidato sindaco è davvero una grandissima occasione per Lecco. Questo è un percorso nato due anni fa, allora c’è stata fiducia e oggi sono qui per chiedervi di rinnovarla: date fiducia a questa lista, composta da persone capaci e che in nome del bene comune si sono messe a disposizione, con sacrificio”.

Bergna: “Con Brivio e il PD dieci anni di blackout”

“Lecco negli ultimi dieci anni ha raggiunto il livello più basso penso dall’ultimo dopoguerra – ha affermato il coordinatore provinciale di Forza Italia Bergna – il compito di Peppino Ciresa non sarà facile. Non è stato fatto nessun grande progetto, la città è sempre più abbandonata a sé stessa, riflettendo la mancanza del Comune. Abbiamo vissuto dieci anni di blackout, ora è il momento di ripartire. Lecco merita davvero di più”.

La lista ‘Lecco Merita di più’

Una lista di “giovani e meno giovani ma molto, molto rappresentativa” ha detto Daniele Nava riferendosi ai candidati di ‘Lecco Merita Di Più “abbiamo costruito davvero una lista di persone che vivono la città, molti di loro non hanno mai fatto politica attiva, altri sì, ma sono tutti cittadini che lavorano, meritano la fiducia dei lecchesi e il loro voto”. Nava ha aggiunto: “Questa piazza dove ci troviamo è uno dei numerosissimi esempi di buona amministrazione che il centrodestra ha messo in campo negli anni in cui ha governato. I risultati del buon governo sono ancora visibili a tutti i lecchesi, contrariamente a quanto fatto da dieci anni a questa parte con l’amministrazione che si è occupata di tematiche secondarie. Attenzione però – ha precisato – noi non guardiamo al passato con nostalgia ma vogliamo che quel filo si riannodi con il futuro, migliore, che daremo a Lecco”

I candidati

Ecco i nomi dei candidati di Lecco Merita di Più con Ciresa Sindaco:

Emilio Minuzzo

Alberto Andreani

Giancarlo Astorri

Pietro Balossi

Roberto Bello

Silvana Benedetti

Maria Ancilla Beretta

Giovanni Bonnai

Simone Brigatti

Giovanni Buratti

Gianni Caravia

Loredana Colella

Michele Corti

Luca Dell’Oro

Francesca Fiori

Domenico La Rocca

Laura Malugani

Nicola Manfreda

Francesca Meles

Danilo Molinari

Licia Palmisani

Cristiano Stefano Pela’

Alice Pistoia

Alfredo Rusconi

Laura Sanvito

Davide Strippoli

Libero Tamagnini

Chiara Tavola

Virginia Tentori

Pietro Ticozzi

Raffaella Vernocchi

Massimiliamo Vivenzio

