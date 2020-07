Elezioni 2020. La Lega apre la sua sede elettorale in piazza XX Settembre

Punto elettorale in piazza XX Settembre per la Lega

Sabato 1 agosto l’inaugurazione con il candidato Peppino Ciresa

LECCO – La Lega Lombarda Lega Salvini di Lecco, in vista delle prossime elezioni amministrative, apre il punto elettorale di piazza XX Settembre 63 a Lecco.

“Questa nuova sede – spiega il segretario Emanuele Mauri – ci permetterà di entrare in contatto con tutti i cittadini e i commercianti che vivono e frequentano il centro città, raccogliendo suggerimenti e contributi utili per disegnare insieme la Lecco che vogliamo, dopo anni di immobilismo e trascuratezza segnati dalla guida targata centro sinistra. Naturalmente, non mancheranno i consueti gazebo sparsi nelle piazze e nei rioni, oltre agli appuntamenti che andranno a scandire questa campagna elettorale diversa dalle precedenti, ancora segnata dall’emergenza sanitaria”.



“Nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle priorità che vedono la salute del cittadino al primo posto, la Lega sta portando avanti con entusiasmo il suo progetto, per Ciresa sindaco di Lecco, con il supporto di tutte le forze politiche della coalizione” prosegue Mauri.

Il nuovo punto elettorale, già operativo, verrà ufficialmente inaugurato sabato 1 agosto alle ore 11, con la presenza dei parlamentari del territorio e del candidato sindaco Peppino Ciresa.