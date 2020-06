Elezioni 2020. Mauro Gattinoni racconta ai cittadini la Lecco del futuro

Tanti in piazza Cermenati nel primo incontro pubblico post covid

“Questo programma è frutto della quarantena e di un nuovo modo di guardare al futuro”

LECCO – Una piazza Cermenati piena di persone (nel rispetto delle normative anti-covid) ha accolto il candidato sindaco Mauro Gattinoni. Dopo la presentazione alla stampa nella sede elettorale di viale Dante, il candidato sindaco del centro sinistra ha parlato a tutti i cittadini di un programma che guarda alla Lecco del futuro.

L’incontro è cominciato con il racconto di una favola: “Se lavoriamo per vincere le nostre paure potremo estrarre una ricchezza inaspettata: è la morale della favola, ma per noi è stato un punto di partenza. Oggi presentiamo un programma alla città, un programma che ci accompagnerà per i prossimi 10 anni, una visione nata forse nel momento più buio che ci è mai toccato di vivere. Il covid ci ha costretto a pensare a un nuovo modello di vita, questo nuovo modello l’abbiamo incorporato in quel programma che avete in mano e che è frutto della quarantena e di un nuovo modo di guardare al futuro”.

Un programma ambizioso che vuole guardare al di là di un’amministrazione che pensa solo alla routine: la zona della Piccola, il lungolago e i Piani d’Erna tre “piattaforme” da cui partire per costruire un progetto di lunga portata con un percorso di 10 anni. Cultura, sostenibilità, bellezza e solidarietà, sono alcuni capisaldi di un programma condiviso da tutta la coalizione e valori in cui i cittadini sono chiamati a riconoscersi partecipando alla costruzione del progetto perché “Lecco deve essere una città che cresce, una città che attrae e nessuno deve rimanere indietro”.