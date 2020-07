Elezioni 2020. Nove sindaci con Gattinoni: “Lecco è capoluogo quando fa squadra”

Il sostegno dei sindaci del centrosinistra al candidato Mauro Gattinoni

All’incontro i primi cittadini di Olginate, Garlate, Malgrate, Vercurago Dolzago, Oggiono, Galbiate, Valmadrera e il sindaco uscente Brivio

LECCO – Marco Passoni di Olginate, Giuseppe Conti di Garlate, Flavio Polano di Malgrate, Paolo Lozza di Vercurago, Paolo Lanfranchi di Dolzago, Chiara Narciso di Oggiono, Giovanni Montanelli di Galbiate, Antonio Rusconi di Valmadrera: sono i sindaci del territorio che hanno partecipato all’incontro organizzato da Mauro Gattinoni sulla piattaforma del lungolago.



C’era anche Virginio Brivio, da cui il candidato del centrosinistra potrebbe prendere il testimone a fine settembre. “Lecco oggi ha i fondamentali grazie a chi l’ha governata in questi anni e proprio perché ha fatto il giusto allenamento ora può permettersi il cambio di passo” ha sottolineato Gattinoni.

“Riconoscersi”, “reti” e “ritmo” sono le tre ‘R’ presentate nelle scorse settimane da Gattinoni e proprio l’ambito delle ‘reti’ di relazioni che s’inquadrava la serata di ieri a Lecco con i primi cittadini dei territori vicini.

“Lecco non basta a fare Lecco, ovvero – ha spiegato Gattinoni — le sfide che ci attendono non possono essere affrontate da soli ma in squadra. Il ruolo di Lecco città capoluogo, il tema delle infrastrutture, della viabilità, Lecco azionista di maggioranza nelle società partecipate e quindi con potere di indirizzo: serve progettualità su ampia scala e la collaborazione con gli altri comuni sarà la cifra della futura amministrazione”.