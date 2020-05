Elezioni 2020. Valsecchi, Ciresa, Fumagalli: “Con la Fase 2 finisce la tregua elettorale”

“Necessario ripartire per completare e presentare il proprio contributo programmatico”

LECCO – Con l’inizio della Fase 2 si pone fine alla tregua elettorale. Questo l’annuncio dei candidati sindaci Peppino Ciresa, Silvio Fumagalli e Corrado Valsecchi attraverso una lettera comune.

“Prendendo atto che il Governo ha decretato l’inizio della ‘Fase 2’ ponendo così fine al necessario periodo di quarantena e alla luce dell’emanazione del decreto con cui viene indicato il termine del 15 settembre come prima data utile per lo svolgimento delle prossime elezioni comunali – si legge nella comunicazione – i candidati sindaci Ciresa, Fumagalli e Valsecchi concordano, unitamente alle liste che li sostengono, di porre fine a partire dal prossimo 4 maggio, al periodo concordato per la sospensione delle attività elettorali promozionali online e cartacee e delle dichiarazioni pubbliche inerenti le elezioni comunali.

I candidati e le rispettive liste riconoscono di “aver rispettato la ‘tregua elettorale’ voluta nel rispetto dell’emergenza sanitaria e delle vittime del Covid 19 e di aver convogliato le loro energie e disponibilità a rendersi utili ad attività amministrative di competenza e operative di volontariato funzionali ad affrontare la grave crisi che ha investito la città e l’intero Paese”.

“Ora – proseguono i tre candidati – la decisione di ripartire si rende necessaria affinché tutti i candidati in campo della prossima competizione elettorale possano completare e presentare il proprio contributo programmatico per lo sviluppo delle politiche necessarie ad affrontare le prossime sfide che attendono i lecchesi nel nuovo contesto post emergenziale”.

I candidati Ciresa, Fumagalli e Valsecchi consapevoli dell’incertezza e inquietudine con cui molte famiglie lecchesi entreranno in questa fase, ritengono “indispensabile che l’opinione pubblica lecchese abbia l’opportunità di poter ascoltare le proposte dei candidati per amministrare Lecco nei prossimi cinque anni”.

Quindi concludono: “A tutti i cittadini chiediamo di continuare a dedicare la massima attenzione alle misure e protocolli di prevenzione finalizzate al contenimento del virus Covid 19 come indicato dalle autorità preposte”.