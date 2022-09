Elezioni 2022. Come si vota per la Camera e per il Senato?

Domenica 25 Settembre 2022 si vota per rinnovare il Parlamento Italiano

LECCO – Domenica 25 settembre 2022 si andrà a votare per rinnovare il Parlamento italiano (Camera e Senato). I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.

Potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto i 18 anni di età. Per la prima volta voteranno per il Senato tutti gli aventi diritto al voto, mentre prima del 2020 potevano votare solo coloro che avevano compiuto i 25 anni di età.

Altra novità riguarda il numero dei seggi che saranno 600 (400 alla Camera e 200 al Senato), mentre prima erano 915, poi ridotti a seguito del taglio dei parlamentari approvato nel 2020.

Le schede

Gli elettori riceveranno due schede:

– Gialla per il Senato

– Rosa per la Camera

I modelli delle schede saranno uguali.

Si troverà il Nome del Candidato nel collegio uninominale (voto maggioritario).

I Simboli delle Liste o dei Gruppi di Liste nel collegio plurinominale (voto proporzionale).

I Nomi dei Candidati nel collegio plurinominale.

Come si vota?

Per entrambe le schede ci sono 7 modi per votare.

1° modo

Con un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione.

Il voto va al candidato uninominale e anche alle liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ogni singola lista.

Il voto al candidato uninominale va anche alla lista singola a lui collegata per la parte proporzionale

2° modo

Si può votare mettendo un segno sul simbolo della singola Lista, in questo caso il voto va sia alla Lista che al candidato uninominale.

3° modo

Si può votare mettendo un segno sul nome del candidato uninominale e un segno anche a una delle liste collegate. Il voto è valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

4° modo

Si può votare mettendo un segno sul nome del candidato uninominale e un segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale che fanno parte di una delle liste appartenenti alla coalizione. Il voto è valido sia per il candidato uninominale, sia per la lista.

5° modo

Mettendo un segno sul simbolo e uno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della stessa lista, il voto è valido sia a favore della lista sia del candidato uninominale.

6° modo

Il voto è valido anche barrando con un solo segno il simbolo della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale di quella lista. In questo caso il voto andrà a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

7° modo

E’ possibile votare anche mettendo un segno sul nome del candidato uninominale e uno unico sia sul simbolo della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale di quella lista. Anche in questo caso il voto andrà a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

NON vale il voto DISGIUNTO

Non si può votare un candidato e una lista a cui quel candidato non è collegato. In questo caso il voto è nullo.