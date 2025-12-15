Elezioni 2026, a Lecco centrodestra in stallo, Salvini: “Sia la Lega a decidere”

Il Ministro, in città questa mattina, è intervenuto sul voto della prossima primavera: “Vogliamo e dobbiamo vincere anche qui”

“A Mantova il centrodestra ha scelto un candidato di Fratelli d’Italia, a Lecco il suggerimento arrivi dalla Lega. La coalizione faccia in fretta a decidere”

LECCO – “Da autonomista rispetto alle scelte dei territori posso immaginare che a Lecco il suggerimento per il candidato sindaco alle prossime amministrative arrivi dalla Lega”. Così il Ministro Matteo Salvini, in città lunedì mattina per l’avvio del cantiere della ciclopedonale Lecco-Abbadia, sulle elezioni 2026 che interesseranno il capoluogo.

Come noto, a pochi mesi dal voto il centrodestra lecchese è ancora in una fase di stallo. In particolare a non trovare l’accordo sono proprio il partito di Salvini, la Lega, che come candidato alla fascia tricolore ha schierato Carlo Piazza, e Fratelli d’Italia, che invece sostiene la figura di Filippo Boscagli.

Interpellato sull’impasse, Salvini ha commentato: “Nel 2026 in Lombardia votano due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Nelle scorse ore a Mantova il centrodestra ha ufficialmente presentato Raffaele Zancuoghi su suggerimento di Fratelli d’Italia, quindi, pur da autonomista rispetto alle scelte dei territori, posso immaginare che a Lecco l’indicazione arrivi dalla Lega. Quello che sicuramente dico alla coalizione è di fare in fretta: prima si parte, prima si vince, e a Lecco vogliamo e dobbiamo vincere”.