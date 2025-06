Elezioni 2026 a Lecco, L’ex Ministro Castelli: “Serve un candidato forte”

Si guarda alle elezioni politiche del 2026

L’ex Ministro lecchese in piazza: “E’ giunto il momento di accantonare posizioni miopi ed egoiste. Serve un grande schieramento attorno a un candidato forte. Noi del Partito Popolare del Nord siamo disponibili”

LECCO – Ieri mattina, sabato 21 giugno, il Partito Popolare del Nord ha organizzato un gazebo in Piazza Garibaldi.

Roberto Castelli, Segretario Federale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà, ex storico esponente della Lega Nord ed ex Ministro della Giustizia: “E’ del tutto evidente che gli elettori lecchesi che guardano sia a destra, che al fronte autonomista e federalista, chiedono uno sforzo comune al fine di costruire un forte schieramento che li possa portare alla guida della Città. E’ giunto il momento di accantonare le posizioni miopi ed egoiste, le meschine particolarità che impediscono questo grande progetto. Il Partito Popolare del Nord esorta i partiti più grandi a individuare un forte candidato gradito ai cittadini lecchesi: per quanto ci riguarda, siamo disponibili a dare il nostro contributo lasciando da parte qualsiasi protagonismo affinché l’iniziativa abbia successo per il bene dei cittadini di Lecco”.