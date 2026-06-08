Elezioni 2026. Al ballottaggio vince Filippo Boscagli, nuovo sindaco di Lecco

Sconfitto il sindaco uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra)

LECCO – Filippo Boscagli sostenuto dal Centrodestra vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Lecco con 11905 voti (52,04%). Sconfitto il primo cittadino uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra) che ha ottenuto 10973 voti (47,96%). Boscagli si è aggiudicato la vittoria con uno scarto di 932 voti. Preferenze e risultati definitivi saranno disponibili non appena arriverà l’ufficializzazione dei dati.

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RISULTATI PRIMO TURNO

(Al Ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno)

LECCO – Di seguito risultati e preferenze dei candidati consiglieri alle elezioni comunali 2020 di Lecco.

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CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO

Elettori: 39.137| Votanti: 23.662 (60,46%)| Schede nulle: 292| Schede bianche: 85| Schede contestate: 9