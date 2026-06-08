Elezioni 2026. Al ballottaggio vince Filippo Boscagli, nuovo sindaco di Lecco

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Sconfitto il sindaco uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra)

LECCO – Filippo Boscagli sostenuto dal Centrodestra vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Lecco con 11905 voti (52,04%). Sconfitto il primo cittadino uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra) che ha ottenuto 10973 voti (47,96%). Boscagli si è aggiudicato la vittoria con uno scarto di 932 voti. Preferenze e risultati definitivi saranno disponibili non appena arriverà l’ufficializzazione dei dati.

Clicca su ogni lista per le preferenze dei candidati consiglieri

CANDIDATI VOTI % PARTITI SEGGI

Filippo Boscagli

ELETTO SINDACO

 11905 52,04%
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mauro Gattinoni

 10973 47,96%  
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

 

Clicca qui per vedere la composizione del Nuovo Consiglio Comunale (che dovrà comunque attendere l’ufficializzazione) 

RISULTATI PRIMO TURNO

(Al Ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno)

LECCO – Di seguito risultati e preferenze dei candidati consiglieri alle elezioni comunali 2020 di Lecco.

Clicca su ogni lista per le preferenze dei candidati consiglieri

CANDIDATI VOTI % PARTITI VOTI % SEGGI

Filippo Boscagli

 11.324 48,65
  • 4.063
  • 3.006
  • 1.282
  • 2.319
  • 18,64
  • 13,79
  • 5,88
  • 10,64
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mauro Gattinoni

 9.899 42,53
  • 843
  • 1.563
  • 2.058
  • 4.806
  • 3,87
  • 7,17
  • 9,44
  • 22,04
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Mauro
Fumagalli
 1.209 5,19 1.084 4,97 0
Giovanni Colombo 405 1,74 376 1,72 0
Francesca
LosiFrancesca Losi		 439 1,89 403 1,85 0


CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO

Elettori: 39.137| Votanti: 23.662 (60,46%)| Schede nulle: 292| Schede bianche: 85|  Schede contestate: 9

 

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