Elezioni 2026. Al ballottaggio vince Filippo Boscagli, nuovo sindaco di Lecco

Sconfitto il sindaco uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra)
LECCO – Filippo Boscagli sostenuto dal Centrodestra vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Lecco con 11905 voti (52,04%). Sconfitto il primo cittadino uscente Mauro Gattinoni (Centrosinistra) che ha ottenuto 10973 voti (47,96%). Boscagli si è aggiudicato la vittoria con uno scarto di 932 voti. Preferenze e risultati definitivi saranno disponibili non appena arriverà l’ufficializzazione dei dati.
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|CANDIDATI
|VOTI
|%
|PARTITI
|SEGGI
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Filippo Boscagli
ELETTO SINDACO
|11905
|52,04%
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Mauro Gattinoni
|10973
|47,96%
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Clicca qui per vedere la composizione del Nuovo Consiglio Comunale (che dovrà comunque attendere l’ufficializzazione)
RISULTATI PRIMO TURNO
(Al Ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno)
LECCO – Di seguito risultati e preferenze dei candidati consiglieri alle elezioni comunali 2020 di Lecco.
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CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO
Elettori: 39.137| Votanti: 23.662 (60,46%)| Schede nulle: 292| Schede bianche: 85| Schede contestate: 9
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