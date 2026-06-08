Elezioni 2026. Boscagli sindaco di Lecco, il possibile Consiglio comunale

Le proiezioni basate sui dati del Ministero dell’Interno. Centrodestra a quota 20 seggi con Fratelli d’Italia primo gruppo
Al Centrosinistra andrebbero 12 seggi di opposizione, compreso quello dell’ex sindaco Mauro Gattinoni
LECCO – Come potrà essere il nuovo Consiglio comunale di Lecco con Filippo Boscagli nuovo sindaco di Lecco? Secondo le proiezioni elaborate sui dati del Ministero dell’Interno, che già avevamo reso note dopo la prima turnata elettorale e prima del ballottaggio, il Centrodestra potrebbe contare su una maggioranza di 20 consiglieri oltre al sindaco, con Fratelli d’Italia destinata a diventare il gruppo più numeroso dell’aula con 8 seggi.
All’opposizione andrebbero invece 12 seggi, guidati dal Partito Democratico affiancato dalle altre liste e dal sindaco uscente Mauro Gattinoni. Un seggio andrebbe inoltre a Mauro Fumagalli, candidato sindaco della lista civica Orizzonte per Lecco, che entrerebbe così nell’aula consiliare come rappresentante della propria formazione.
Uno scenario che prende forma dopo il ballottaggio di oggi, vinto da Filippo Boscagli con 11.905 voti (52,04%) contro i 10.973 voti (47,96%) ottenuti da Gattinoni. Il candidato del Centrodestra si è imposto con uno scarto di 932 voti, ma la composizione definitiva del Consiglio comunale sarà confermata soltanto dopo l’ufficializzazione delle preferenze e la proclamazione degli eletti.
PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
CON FILIPPO BOSCAGLI SINDACO
— MAGGIORANZA —
(20 seggi totali più il Sindaco)
Fratelli d’Italia (8 seggi)
- Paolo Fiocchi
- Marco Caterisano
- Loredana Colella
- Gianluca Bezzi
- Alessandra Rota
- Maria Cristina Giovanna Scalia
- Simone Brigatti
- Emilio Minuzzo
Lista Civica Boscagli Sindaco (6 seggi)
- Lorella Cesana
- Greta Gianola
- Angela Fortino
- Fabrizio Bianchi
- Tommaso Balossi
- Massimo Gironi
Lega (4 seggi)
- Carlo Piazza
- Cinzia Bettega
- Laura Corti
- Federica Brambilla
Forza Italia (2 seggi)
- Giovambattista Caravia
- Virginia Tentori
— MINORANZA —
(12 seggi totali)
Mauro Gattinoni
Partito Democratico (6 seggi)
- Maria Sacchi
- Simona Piazza
- Pietro Regazzoni
- Stefano Valsecchi
- Elena Lo Monte
- Fausto Crimella
Fattore Lecco (2 seggi)
- Gerolamo Fazzini
- Veronica Rosa
Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggi)
- Emanuele Manzoni
Ambientalmente Lecco (1 seggi)
- Renata Zuffi
Orizzonte per Lecco (1 seggi)
- Mauro Fumagalli
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