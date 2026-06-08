Elezioni 2026. Boscagli sindaco di Lecco, il possibile Consiglio comunale

Le proiezioni basate sui dati del Ministero dell’Interno. Centrodestra a quota 20 seggi con Fratelli d’Italia primo gruppo

Al Centrosinistra andrebbero 12 seggi di opposizione, compreso quello dell’ex sindaco Mauro Gattinoni

LECCO – Come potrà essere il nuovo Consiglio comunale di Lecco con Filippo Boscagli nuovo sindaco di Lecco? Secondo le proiezioni elaborate sui dati del Ministero dell’Interno, che già avevamo reso note dopo la prima turnata elettorale e prima del ballottaggio, il Centrodestra potrebbe contare su una maggioranza di 20 consiglieri oltre al sindaco, con Fratelli d’Italia destinata a diventare il gruppo più numeroso dell’aula con 8 seggi.

All’opposizione andrebbero invece 12 seggi, guidati dal Partito Democratico affiancato dalle altre liste e dal sindaco uscente Mauro Gattinoni. Un seggio andrebbe inoltre a Mauro Fumagalli, candidato sindaco della lista civica Orizzonte per Lecco, che entrerebbe così nell’aula consiliare come rappresentante della propria formazione.

Uno scenario che prende forma dopo il ballottaggio di oggi, vinto da Filippo Boscagli con 11.905 voti (52,04%) contro i 10.973 voti (47,96%) ottenuti da Gattinoni. Il candidato del Centrodestra si è imposto con uno scarto di 932 voti, ma la composizione definitiva del Consiglio comunale sarà confermata soltanto dopo l’ufficializzazione delle preferenze e la proclamazione degli eletti.

PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE

CON FILIPPO BOSCAGLI SIND ACO

— MAGGIORANZA —

(20 seggi totali più il Sindaco)

Fratelli d’Italia (8 seggi)

Paolo Fiocchi

Marco Caterisano

Loredana Colella

Gianluca Bezzi

Alessandra Rota

Maria Cristina Giovanna Scalia

Simone Brigatti

Emilio Minuzzo

Lista Civica Boscagli Sindaco (6 seggi)

Lorella Cesana

Greta Gianola

Angela Fortino

Fabrizio Bianchi

Tommaso Balossi

Massimo Gironi

Lega (4 seggi)

Carlo Piazza

Cinzia Bettega

Laura Corti

Federica Brambilla

Forza Italia (2 seggi)

Giovambattista Caravia

Virginia Tentori

— MINORANZA —

(12 seggi totali)

Mauro Gattinoni

Partito Democratico (6 seggi)

Maria Sacchi

Simona Piazza

Pietro Regazzoni

Stefano Valsecchi

Elena Lo Monte

Fausto Crimella

Fattore Lecco (2 seggi)

Gerolamo Fazzini

Veronica Rosa

Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggi)

Emanuele Manzoni

Ambientalmente Lecco (1 seggi)

Renata Zuffi

Orizzonte per Lecco (1 seggi)