Elezioni 2026. Candidati e liste di tutti i comuni lecchesi al voto

Elezioni in sette comuni della provincia di Lecco, compreso il capoluogo lecchese

Tutti i nomi di candidati sindaci e consiglieri dei comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio

LECCO – Sono sette i Comuni della provincia di Lecco che andranno al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per eleggere i nuovi sindaci. Gli eventuali ballottaggi sono stati fissati per domenica 7 e lunedì 8.

Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, il ballottaggio è previsto solo in un caso: quando due candidati ottengono lo stesso numero di voti.

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti – quindi, in questa tornata, solo Lecco – si va al ballottaggio se nessun candidato supera il 50% più uno dei voti validi. In questo caso, accedono al secondo turno i due candidati più votati al primo turno.

Ad andare alla urne saranno quindi i cittadini dei Comuni di: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio per un totale di oltre 70 mila abitanti.

Lecco

Nel capoluogo di provincia sarà sfida a cinque, con il sindaco uscente Mauro Gattinoni sostenuto dal centrosinistra se la vedrà con Filippo Boscagli, consigliere comunale di lunga data sostenuto dalle principali forze politiche di centro destra, e altri tre candidati Mauro Fumagalli della civica Orizzonte per Lecco che nasce da una costola di Appello per Lecco, quindi Giovanni Colombo già consigliere comunale e oggi sostenuto dal partito Patto per il Nord, quindi Francesca Losi, anch’essa già consigliere comunale a Lecco, attualmente consigliere in quel di Pontida che si propone con una civica sostenuta dal Partito Popolare del Nord che vede come “Deus Ex Machina” l’ex ministro leghista Roberto Castelli.

Il rush finale al ballottaggio del 2020 aveva visto vincere Gattinoni sull’allora candidato di centrodestra Peppino Ciresa per soli 31 voti, nonostante il primo turno l’avesse vinto con il 48,71 contro il 41,67 di Gattinoni.

Gli oltre 38 mila aventi diritto al voto nel Comune di Lecco saranno quindi chiamati a scegliere tra cinque sfidanti. Ricordiamo che l’affluenza all’ultime ultime elezioni amministrative del 2020 in quel di Lecco è stata del 64,71% al primo turno e del 57,61 % al ballottaggio.

Ogni lista, nel capoluogo, contiene fino ad un massimo di 32 nomi di cittadini, candidati a consigliere comunale, che hanno deciso di mettersi in campo in prima persona a sostegno dei singoli movimenti e candidati.

Ecco quindi le liste complete, in ordine alfabetico per candidato, delle prossime elezioni a Lecco (clicca i link per aprire):

CANDIDATO FILIPPO BOSCAGLI

(coalizione di centrodestra)

CANDIDATO GIOVANNI COLOMBO

CANDIDATO MAURO FUMAGALLI

CANDIDATO MAURO GATTINONI

(coalizione di centrosinistra)

CANDIDATO FRANCESCA LOSI

Calco

L’attuale sindaco uscente Stefano Motta si ricandida e cerca la riconferma nella sfida a due con Stefano Bulgarello.

Candidati e Lista:

CANDIDATO STEFANO MOTTA

CANDIDATO STEFANO BULGARELLO

Esino Lario

Il sindaco uscente Pietro Pensa si ripropone per un secondo mandato con il gruppo Stella Alpina. A contendergli la fascia tricolore Erminio Martucci di Progetto Popolare.

Candidati e Lista:

CANDIDATO PIETRO PENSA

CANDIDATO ERMINIO MARTUCCI

La Valletta Brianza

Due le liste in corsa: a quella del gruppo uscente, guidato da Anna Perego in continuità con l’amministrazione comunale guidata da Marco Panzeri (candidato consigliere) si contrappone quella capitanata da Alberto Valli alla guida di La Valletta Partecipa.

Candidati e Lista:

CANDIDATO ANNA PEREGO

CANDIDATO ALBERTO VALLI

Mandello del Lario

Sarà una gara a due in quel di Mandello del Lario dove il sindaco uscente Riccardo Fasoli cerca il tris e dovrà vedersela con il ritorno di Riccardo Mariani già due volte sindaco della Città dei Motori (2005-2010 e 2010-2015).

Candidati e Lista:

CANDIDATO RICCARDO FASOLI

CANDIDATO RICCARDO MARIANI

Sueglio

In campo c’è Diego Rubini con la lista Sueglio sopra il sole.

Candidati e Lista:

CANDIDATO DIEGO RUBINI

Parlasco

Due le liste in corsa a pochi mesi dal commissariamento dovuto alle dimissioni del sindaco Dino Pomi che ora prova a tornare alla guida del Comune con la lista Per Parlasco. Contro di lui lo sfidante Luca Liberi con il gruppo Noi X Parlasco.

Candidati e Lista:

CANDIDATO DINO POMI

CANDIDATO LUCA LIBERI

Articolo in aggiornamento