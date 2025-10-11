Elezioni 2026. “Diamo Voce alla Città”: mattinata in viale Turati in ascolto della città

Prosegue l’attività a sostegno di Mauro Gattinoni alle prossime elezioni comunali

I gazebo proseguiranno anche nelle prossime settimane, in centro e nei rioni

LECCO – Continua l’attività della coalizione di centrosinistra a Lecco in sostegno di Mauro Gattinoni. Questa mattina, iscritti, simpatizzanti e volontari hanno proseguito l’attività dei “gazebo di ascolto” su viale Turati: tanti i cittadini che si sono fermati per confrontarsi sulle sfide attuali e per condividere la propria opinione su quelle del futuro.

Al centro di questi momenti di confronto, infatti, il sondaggio Diamo Voce alla Città, lanciato al parco di via Fra’ Galdino quale strumento di costruzione del programma e disponibile nella home page del sito www.gattinonisindaco.it: qui è possibile scegliere uno o più temi su cui esprimere la propria opinione e dare i propri suggerimenti rispetto alla Lecco del 2031. Due i focus: i rioni e gli elementi di valore che rendono speciale la città.



