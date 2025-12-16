Elezioni 2026, Fontana: “Il centrodestra lecchese converga su Carlo Piazza”

Il presidente di Regione Lombardia a Lecco lunedì sera ospite della sezione Paolo Marazzi per il tradizionale scambio di auguri

“Carlo Piazza ha le competenze e le capacità per essere un ottimo sindaco”

LECCO – Grande partecipazione e forte entusiasmo all’evento di scambio degli auguri per le imminenti festività della sezione della Lega Cittadina Paolo Marazzi di Lecco che si è svolto al ristorante Hemingway, dove quasi cento persone hanno preso parte a un momento di confronto politico vero, sentito e partecipato. Un segnale chiaro della vitalità della Lega Lecco e della crescente attenzione verso il progetto del centrodestra per il futuro della città.

L’incontro, moderato dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha visto l’intervento del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso con chiarezza l’auspicio che Carlo Piazza venga indicato da tutto il centrodestra come candidato Sindaco di Lecco. Fontana ha ribadito come Carlo Piazza sia uno dei suoi collaboratori più stretti e come le competenze dimostrate quotidianamente a Palazzo Lombardia rappresentino una garanzia di serietà, capacità amministrativa e concretezza. Qualità fondamentali per guidare Lecco con determinazione e buon governo.

Il Presidente Fontana ha inoltre confermato che il suo sostegno personale e politico alla coalizione di centrodestra non mancherà durante l’imminente campagna elettorale, a supporto di un progetto credibile e radicato sul territorio.

All’evento era presente anche l’onorevole Eugenio Zoffili, che ha sottolineato l’importanza di una scelta rapida e condivisa all’interno della coalizione lecchese, accogliendo l’indicazione espressa dal Segretario Federale Matteo Salvini: “Il candidato Sindaco del centrodestra deve essere espressione della Lega”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretariato Provinciale Daniele Butti e da quello cittadino Emanuele Mauri anche per la giornata di lunedì, che ha visto la presenza sul territorio del Segretario Federale Matteo Salvini a Lecco, a dimostrazione di un legame forte e concreto con il lecchese. “Una presenza significativa, non solo per la posa della prima pietra della tanto attesa ciclopista Lecco–Abbadia, ma anche per il chiaro sostegno alle prossime elezioni amministrative, con un’indicazione netta e convinta a favore del nostro candidato Carlo Piazza. La Lega è pronta dopo 16 anni di governo del centrosinistra a guidare il cambiamento a Lecco, con una proposta politica seria, concreta e vicina ai cittadini, capace di riportare al centro le esigenze del territorio e una visione chiara di sviluppo e buon governo il nostro augurio è che il centrodestra compatto e coeso possa convergere sulla figura di Carlo Piazza” concludono Butti e Mauri.