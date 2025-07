Elezioni 2026, Fratelli d’Italia: “No a fughe in avanti, sul candidato serve una sintesi condivisa”

La nota del segretario provinciale Negri e del presidente regionale Maccari in risposta alla proposta della Lega di candidare Carlo Piazza alle prossime elezioni

“La sintesi non deve essere il frutto di scelte calate dall’alto o di endorsement costruiti su misura”

LECCO – Carlo Piazza candidato sindaco di Lecco per il centrodestra? Fratelli d’Italia non ci sta, o meglio, non senza aver avuto un vero confronto come coalizione. E’ questo in sintesi il messaggio lanciato dal Segretario Provinciale Fratelli d’Italia Alessandro Negri e dal Presidente Regionale Carlo Maccari che risponde alla proposta della Lega di candidare Carlo Piazza quale rappresentante della coalizione alle elezioni che si svolgeranno la prossima primavera.

Nella nota stampa diffusa nel pomeriggio FdI rivendica il consenso popolare ottenuto dal partito “sia a livello nazionale che locale, che ci ha confermato come primo partito della coalizione”. Un dato democratico che, sottolineano Negri e Maccaro, “non può essere ignorato. Ripartire da qui è fondamentale per evitare decisioni unilaterali che rischiano di incrinare l’equilibrio e l’unità della coalizione”. Anche se non è esplicitato, il riferimento è proprio alla Lega che ha proposto Carlo Piazza come candidato di coalizione, senza però che il tema venisse dibattuto nei tavoli preposti. Contattato e a domanda diretta sul supporto o meno a Piazza, Negri ‘nicchia’: “Se dopo i dovuti confronti la coalizione esprimerà all’unanimità il sostegno al candidato non ci tireremo indietro, ma restiamo dell’idea che il candidato della coalizione, per definizione, vada definito dalla coalizione”.

L’appello di Fratelli d’Italia è dunque al confronto per arivare ad una sintesi realmente condivisa tra tutte le forze del centrodestra: “Una sintesi che sia espressione autentica della volontà dell’elettorato lecchese, e non il frutto di scelte calate dall’alto o di endorsement costruiti su misura”.

“Abbiamo sempre dimostrato lealtà all’interno della coalizione, anteponendo l’interesse del territorio all’interesse di partito. Ora chiediamo agli alleati di fare altrettanto: è il momento di lavorare insieme, in modo compatto, per costruire un progetto credibile, solido e condiviso per Lecco”, proseguono i rappresentanti di Fratelli d’Italia. “In provincia di Lecco, il nostro partito conta oltre 1.000 iscritti, ha eletto un europarlamentare e un consigliere regionale, ed è riconosciuto come punto di riferimento da amministratori locali, imprenditori e realtà associative. Nonostante questo, non abbiamo mai usato il nostro peso politico per imporre soluzioni. Abbiamo scelto e continueremo a scegliere il dialogo al posto della pressione, e la condivisione invece della prevaricazione” concludono Negri e Maccari.