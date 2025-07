Elezioni 2026. La Lega ufficializza Carlo Piazza come candidato sindaco per Lecco

“Figura forte, competente e con visione”

La decisione è arrivata nella serata di mercoledì dopo un confronto nel Direttivo Provinciale

LECCO – Il nome di Carlo Piazza è ufficialmente sul tavolo del centrodestra come proposta della Lega Salvini Premier per la candidatura a sindaco di Lecco in vista delle elezioni amministrative del 2026. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, al termine di un confronto interno tra i membri del Direttivo Provinciale, che ha ratificato all’unanimità la scelta espressa dalla sezione cittadina del partito.

Una decisione che segna un passaggio politico significativo per il Carroccio lecchese, frutto – come sottolineato – di “una volontà politica chiara e condivisa”. Il profilo di Piazza è stato descritto come quello di una figura “giovane, forte e competente”, capace di unire “esperienza amministrativa, equilibrio e visione per il futuro della città”.

Il Direttivo provinciale non ha mancato di esprimere gratitudine verso due volti noti del movimento, Mauro Piazza e Stefano Parolari, per la disponibilità mostrata durante le fasi di confronto interno. “La loro generosità nel mettersi a disposizione del movimento e il loro senso di responsabilità –spiegano – hanno contribuito a rafforzare un percorso unitario e coeso”.

Segnali di apertura anche verso le altre forze della coalizione, con un ringraziamento esplicito a quelle realtà politiche, locali e nazionali, che già nelle ultime settimane hanno espresso sostegno a Piazza. “Il nome di Carlo Piazza sarà ora sottoposto al tavolo della coalizione di centrodestra – spiegano i vertici leghisti, con l’obiettivo di costruire “un’alleanza ampia, credibile e capace di offrire ai lecchesi un progetto politico chiaro, pragmatico e vicino ai bisogni della città”.

Non manca un invito diretto agli alleati che, fino ad ora, hanno avanzato candidature alternative. L’auspicio del partito è quello di trovare una sintesi su Piazza “in un clima sereno e di massima collaborazione”, per poter avviare quanto prima la campagna elettorale unitaria.

Con la firma del segretario provinciale Daniele Butti e l’intero Direttivo, la Lega conferma “il proprio massimo impegno per una proposta amministrativa solida, trasparente e orientata al futuro di Lecco”. Una scelta, quella di ieri sera, che rappresenta il primo tassello ufficiale nella lunga corsa verso il 2026.