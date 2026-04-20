Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #1 Presentazione Candidati

Sette temi, tre domande per tema. A confronto: Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli, Mauro Gattinoni e Francesca Losi
Prima puntata dedicata alla presentazione, da domani focus sui sei temi fino a domenica
LECCO – Parte lo speciale di Lecconotizie dedicato alle video interviste ai protagonisti della corsa a Palazzo Bovara, un percorso editoriale pensato per accompagnare i lettori verso le Elezioni Comunali 2026 con contenuti chiari, sintetici e confrontabili.
Si comincia oggi con la pubblicazione della prima video intervista, dedicata alla presentazione dei candidati. Da domani, e a seguire fino a domenica, verranno proposte le interviste sulle altre sei macro tematiche, offrendo così un approfondimento progressivo sui principali temi amministrativi:
I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.
I candidati – presentati in ordine alfabetico: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità) – sono stati intervistati secondo un format identico per tutti, costruito per garantire equilibrio e confrontabilità delle risposte.
Le interviste sono articolate in sette macro-temi: per ciascuno sono state poste tre domande e ogni candidato ha avuto a disposizione 30 secondi per rispondere, con l’obiettivo di offrire contenuti immediati e direttamente comparabili.
I temi affrontati toccano i nodi principali per il futuro della città: dalla visione amministrativa allo sviluppo urbano, dalle infrastrutture ai servizi, fino alle criticità e alle scelte strategiche.
Lo speciale si inserisce in un percorso più ampio di informazione e partecipazione. È infatti già fissato anche il confronto pubblico tra i cinque candidati, organizzato sempre da Lecconotizie: l’appuntamento è per venerdì 8 maggio, alle ore 20:30, presso la Sala Don Ticozzi, aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti.
Un’iniziativa che punta a fornire ai lettori strumenti concreti per conoscere programmi, priorità e visioni in campo, accompagnando la città verso il voto.
#1 PRESENTAZIONE CANDIDATI
- Si presenti agli elettori e dica chi la sostiene
- Giunta: intende nominare assessori con competenze specifiche nelle deleghe assegnate?
- Perché votarla?
#2 CITTÀ CHE CAMBIA
- Nuovo Pgt: un pregio e una criticità.
- Verso una Lecco sempre più turistica: il suo primo intervento per favorirne lo sviluppo, evitando i rischi.
- Centro sportivo comunale Al Bione. Qual è la sua posizione e quale sarebbe il ”suo” progetto?
#3 CITTÀ CHE CRESCE
- Collegamento ferroviario Lecco – Orio al Serio: che interventi attuare per preparare la città a questa opportunità?
- In città serve un hub per lo scambio intermodale di mezzi di trasporto, qual è la sua proposta?
- Ci dica 3 progetti che vorrà realizzare entro la fine del suo mandato.
#4 CITTÀ CHE ACCOGLIE
- Lecco città universitaria: cosa manca?
- La nostra comunità è sempre più eterogenea, il sistema di accoglienza funziona o ci sono degli aspetti che andrebbero migliorati?
- Quali misure concrete per contrastare le nuove povertà?
#5 CITTÀ SERVIZI e LAVORO
- Servizi Comunali, cosa migliorare?
- Città a misura di famiglie e giovani, due progetti prioritari che attuerà?
- Commercio e attività, quali iniziative per sostenerli e agevolarli?
#6 CITTÀ E CRITICITÀ
- Sicurezza e degrado urbano: la prima cosa che farà per migliorare la situazione?
- Viabilità, parcheggi e traffico, qual è la sua soluzione?
- Lecco sempre più cara: cosa farà per renderla più accessibile?
#7 CITTÀ CHE SCEGLIE
1. Qual è una decisione dell’attuale amministrazione che cancellerebbe?
2. Qual è una decisione impopolare che è disposto a prendere?
3. Su quale progetto investirebbe più risorse e perché?