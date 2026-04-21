Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #2 Città che cambia

Dopo il primo episodio di presentazione dei candidati sindaci, entra nel vivo il confronto sui dossier strategici della città

Nuovo Pgt, turismo e centro sportivo Al Bione: tre nodi centrali per Lecco al centro della seconda video intervista ai candidati sindaci

LECCO – Seconda puntata del ciclo di video interviste di Lecconotizie.com dedicato ai candidati sindaci al Comune di Lecco alle elezioni comunali 2026. Dopo il primo capitolo di presentazione dei candidati, il confronto entra ne vivo con la puntata: “Città che cambia”, uno dei sette temi scelti per offrire agli elettori un quadro sintetico ma concreto delle posizioni in campo.

Il format resta invariato: tre domande, trenta secondi a risposta, per mettere alla prova chiarezza, priorità e visione amministrativa dei candidati. Al centro di questo episodio ci sono nodi strategici per il futuro della città: il nuovo Pgt, tra opportunità e criticità; lo sviluppo turistico di Lecco, con l’equilibrio tra crescita e sostenibilità; il destino del centro sportivo comunale Al Bione, tema rilevante sul piano urbanistico e sociale.

A rispondere, in ordine alfabetico e di apparizione, sono Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità)

Un confronto rapido nei tempi ma centrato sui contenuti, pensato per consentire un accesso diretto alle proposte e alle linee di intervento dei candidati su alcuni dei dossier più rilevanti per la trasformazione di Lecco.

Prossima puntata domani con #3 CITTÀ CHE CRESCE

1. Collegamento ferroviario Lecco – Orio al Serio: che interventi attuare per preparare la città a questa opportunità?

2. In città serve un hub per lo scambio intermodale di mezzi di trasporto, qual è la sua proposta?

3. Ci dica 3 progetti che vorrà realizzare entro la fine del suo mandato.

PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati