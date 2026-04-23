Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #4 Città che accoglie

Quarta puntata con il ciclo di video interviste di Lecconotizie: i candidati sindaci si confrontano su università, accoglienza e nuove povertà

LECCO – Quarto appuntamento con le video interviste di Lecconotizie, approfondimento in vista delle elezioni comunali 2026 in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio.

In questa puntata dal titolo “Città che Accoglie” sono tre le domande poste ai candidati: la prima: Lecco città universitaria: cosa manca? A seguire: la nostra comunità è sempre più eterogenea, il sistema di accoglienza funziona o ci sono degli aspetti che andrebbero migliorati? E infine: quali misure concrete per contrastare le nuove povertà?

A rispondere in ordine alfabetico di apparizione i cinque candidati sindaci di Lecco: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità).

Prossima puntata domani con #5 CITTÀ SERVIZI e LAVORO

1. Servizi Comunali, cosa migliorare?

2. Città a misura di famiglie e giovani, due progetti prioritari che attuerà?

3. Commercio e attività, quali iniziative per sostenerli e agevolarli?

PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati

#2 Città che cambia

#3 Città che cresce