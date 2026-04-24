Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #5 Città servizi e lavoro

La quinta di sette puntate dedicate alle video interviste di Lecconotizie ai candidati sindaci di Lecco in previsione delle elezioni comunali 2026

LECCO – In questa quinta puntata i candidati sindaci alla poltrona del comune di Lecco sono chiamati a confrontarsi sul tema “Città servizi e lavoro”.

Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità) rispondono alle seguenti tre domande: 1. Servizi Comunali, cosa migliorare? 2. Città a misura di famiglie e giovani, due progetti prioritari che attuerà? 3. Commercio e attività, quali iniziative per sostenerli e agevolarli?

Prossima puntata domani con #6 CITTÀ E CRITICITÀ

1. Sicurezza e degrado urbano: la prima cosa che farà per migliorare la situazione?

2. Viabilità, parcheggi e traffico, qual è la sua soluzione?

3. Lecco sempre più cara: cosa farà per renderla più accessibile?

PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati

#2 Città che cambia

#3 Città che cresce

#4 Città che accoglie