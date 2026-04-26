Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #7 Città che sceglie

Ultima puntata dedicata alle video interviste ai candidati sindaci, il tema di oggi è “Città che sceglie”: tre domande su decisioni, scelte impopolari e investimenti

Prossimo appuntamento l’evento pubblico dell’8 maggio con il confronto tra i candidati, organizzato da Lecconotizie.com , in programma presso la Sala Don Ticozzi alle ore 20.30, aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili

LECCO – Si chiude con il tema “Città che sceglie” il ciclo di video interviste “3 domande per 30 secondi”, format ideato da Lecconotizie.com in vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio 2026. Un percorso articolato in sette puntate che ha messo a confronto, su altrettanti temi, i candidati sindaci chiamati a guidare la città nel prossimo quinquennio.

Chiamati a rispondere sono Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista “Filippo Boscagli sindaco”), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco – lista civica per l’identità).

Il format, sintetico e diretto, ha previsto per ciascun candidato tre domande secche, con un tempo massimo di risposta di trenta secondi. Nell’episodio conclusivo il confronto si concentra sulle scelte, tema centrale della politica amministrativa, tra continuità e discontinuità rispetto al passato e visione per il futuro.

Tre i quesiti posti ai candidati: quale decisione dell’attuale amministrazione cancellerebbero, quale scelta impopolare sarebbero disposti ad assumersi e su quale progetto investirebbero maggiormente, motivandone le ragioni. Domande che mirano a far emergere priorità, approccio decisionale e capacità di assumersi responsabilità in un contesto amministrativo sempre più complesso.

La settima puntata rappresenta così il momento conclusivo di un ciclo che ha offerto agli elettori uno strumento agile per orientarsi tra programmi e posizioni, a poche settimane dal voto. Un confronto rapido ma mirato, pensato per fornire elementi concreti di valutazione in vista dell’appuntamento elettorale.

In accompagnamento al percorso verso le urne, il prossimo appuntamento sarà il confronto pubblico tra i cinque candidati sindaci, sempre organizzato da Lecconotizie.com: l’incontro è in programma venerdì 8 maggio, con inizio alle 20.30, presso la Sala Don Ticozzi, ed è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati

#2 Città che cambia

#3 Città che cresce

#4 Città che accoglie

#5 Città servizi e lavoro

#6 Città e criticità