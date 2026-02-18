Elezioni 2026. Lecco al voto il 24 e 25 maggio: Piantedosi ufficializza le date

Eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno

Saranno 626 i comuni al voto, quelli in provincia di Lecco oltre al capoluogo sono: Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Sueglio e probabilmente Parlasco dopo le dimissioni del sindaco

LECCO – È iniziato il conto alla rovescia per le elezioni amministrative 2026. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri sull’individuazione delle date: si voterà il 24 e 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi di provincia. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

Tra i capoluoghi interessati figura anche Lecco, chiamata al rinnovo dell’amministrazione comunale insieme ad altre città come Venezia, Reggio Calabria, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.

Nel Lecchese saranno chiamati alle urne anche i comuni di Calco (sindaco uscente Stefano Motta), Esino Lario (sindaco uscente Pietro Pensa), La Valletta Brianza (sindaco uscente Marco Panzeri), Mandello del Lario (sindaco uscente Riccardo Fasoli), Sueglio (sindaco uscente Sandro Cariboni) e probabilmente Parlasco dopo le dimissioni del sindaco Dino Pomi rassegnate ad inizio mese (vedi articolo).

Per quanto riguarda il capoluogo, al momento i candidati alla poltrona di sindaco sono Mauro Gattinoni, sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra; Carlo Piazza, candidato in quota Lega; Filippo Boscagli, candidato in quota Fratelli d’Italia; Mauro Fumagalli, candidato della civica Orizzonte per Lecco; e Francesca Losi, candidata per il Partito Popolare del Nord.

Sul fronte del centrodestra, secondo indiscrezioni, nella serata di ieri, mercoledì, a Roma non sarebbe stata ancora trovata una sintesi su un eventuale candidato unico. Le candidature restano quindi, allo stato attuale, quelle finora presentate.