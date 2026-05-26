Elezioni 2026. Lecco, Boscagli avanti come Ciresa nel 2020: decisivo il secondo turno

Dal confronto tra 2020 e 2026 emergono differenze su affluenza, partiti e candidati esterni in vista del ballottaggio tra Gattinoni e Boscagli

L’astensione supera il 39% e arriva oltre il 41% considerando schede bianche e nulle: un dato che pesa sugli equilibri cittadini

LECCO – Tra il primo turno del 2020 e quello del 2026, Lecco sembra aver confermato quasi gli stessi equilibri politici alle elezioni comunali, almeno osservando numeri e percentuali. Ma dietro a dati apparentemente molto simili emergono differenze importanti: cambia l’affluenza, cambia il peso delle liste esterne ai due poli principali e cambia soprattutto il contesto politico che accompagnerà il ballottaggio tra Mauro Gattinoni (centrosinistra) e Filippo Boscagli (centrodestra). Un confronto che, oltre ai risultati, racconta anche l’evoluzione della partecipazione elettorale e degli equilibri cittadini.

Partiamo dalla base elettorale. Nel 2020 gli aventi diritto al voto erano 38.451, nel 2026 sono saliti a 39.137, ossia 686 persone in più con la possibilità di andare alle urne che in percentuale è un +1,8%.

I votanti, ossia, coloro che si sono recati a votare, nel 2020 sono stati 24.882 (64,71%), mentre domenica e lunedì sono stati 23.662 (60,46%).

Questo significa che l’affluenza è diminuita del 4,25%.

Tuttavia quest’anno, in proporzione al 2020 (quando gli aventi diritto e i votanti erano meno) la forbice percentuale di chi ha votato si abbassa ulteriormente al -4,9%.

Altro dato interessante: nel 2020 le Schede Bianche sono state ben 257 (1,03%) e le Schede Nulle 393 (1,58%), nel 2026 le Schede Bianche sono state 85 (0,36%) e le Schede Nulle 292 (1,23%).

Il confronto tra Gattinoni e Boscagli

Entrando nel merito delle preferenze, a sfidare Mauro Gattinoni espressione del centrosinistra, nel 2020 c’era Peppino Ciresa esponente del centrodestra. Allora, come oggi, al primo turno vinse il centrodestra: Ciresa raccolse 11.800 voti precisi pari al 48,71% dei votanti. Gattinoni si fermò a 10.096 voti, pari al 41,67%.

In questa tornata elettorale, a sfidare Gattinoni per il centrodestra c’è Filippo Boscagli, quest’ultimo al primo turno ha ottenuto 11.324 voti (48,65%), mentre Gattinoni si è fermato a 9.899 preferenze (42,53%).

Se in termini percentuali, Boscagli ha perso uno 0,06% rispetto a Ciresa, mentre Gattinoni rispetto al 2020 ha guadagnato lo 0,86%, vi è un aspetto determinante che pone sotto un’altra luce questi risultati.

Il peso dei candidati sconfitti al primo turno

Quattro i candidati sindaco nel 2020, con Ciresa e Gattinoni c’erano infatti Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) e Silvio Fumagalli (Movimento 5 Stelle). Valsecchi raccolse 1438 preferenze (5,94%), mentre Fumagalli 893 (3,69), entrambe le realtà non espressione del centrodestra.

Nel 2026 i candidati sindaco sono stati cinque. Con Boscagli e Gattinoni in corsa ci sono stati Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) civica nata dalla ‘fusione’ di Appello per Lecco, Azione, Gruppo per Lecco e Insieme, Francesca Losi (Partito Popolare del Nord – Città Manzoniana) e Giovanni Colombo (Patto per il Nord) entrambi di centrodestra supportati da neo partiti autonomisti. Fumagalli ha ottenuto

1.209 voti (5,19%), Losi 439 voti (1,89%) e Colombo 405 (1,74%).

Sommando le preferenze ottenute nel 2020 da Appello per Lecco e Movimento 5 Stelle si arriva a 2331 voti pari al 12,63%. In questa tornata elettorale invece incidono meno i tre candidati Fumagalli, Losi e Colombo in quanto assieme raggiungono i 2053 voti pari all’8,82%.

Come cambiano i partiti

Aprendo il focus sui partiti e le forze politiche in gioco balzano all’occhio tre dati principali. Il primo, Fratelli d’Italia passa dall’8,7% (2036 preferenze) del 2020 al 18,64% (4.063 preferenze) del 2026. Il secondo, Forza Italia passa dal 14,08% (3.197 preferenze) del 2020, al 5,88% (1.282 preferenze) del 2026. Terzo dato, il Partito Democratico passa dal 18,36% (4.168 preferenze) del 2020, al 22,04% (4.806 preferenze) del 2026.

Nel centrosinistra, la civica Fattore Lecco perde oltre 2 punti percentuali passando dall’11,70% (2656 voti) del 2020, al 9,44% (2.058 voti). Cala anche la civica Ambientalmente Lecco che passa dal 5,25% (1.192 voti) al 3,87% (843 voti).

Quarta forza di centrosinistra, nel 2020 c’era Con la Sinistra Cambia Lecco che ottenne il 5,70% (1.295 voti), quest’anno c’è stata Alleanza Verdi e Sinistra che ha performato meglio ottenendo il 7,17% (1.563).

Nel centrodestra, la Lega perde appeal passando dal 13,69% (3.109 voti) del 2020, all’attuale 10,64% (2.319 voti). Meglio infine la civica di Boscagli rispetto a quella di Ciresa. Lecco Ideale Peppino Ciresa Sindaco nel 2020 ottenne il 12,73% (2.889 voti), mentre quest’anno la civica Filippo Boscagli Sindaco di Lecco ha preso il 13,79% (3.006 voti).

Il precedente del ballottaggio 2020

Quanto è successo nel 2020 è storia, Gattinoni riuscì a ribaltare la situazione ottenendo 10.978 preferenze 50,07%, contro le 10.947 di Ciresa (49,93%) vincendo per soli 31 voti.

L’affluenza in quell’occasione diminuì ulteriormente rispetto al primo turno attestandosi intorno al 57,61% (22.151 votanti) facendo registrare un – 7,1% ovvero 2731 che votarono al primo turno non votarono al Ballottaggio.

Il contesto del 2026 appare però diverso rispetto a quello di sei anni fa. Se nel 2020 Gattinoni riuscì a ricompattare attorno a sé parte dell’elettorato esterno ai due poli principali, oggi gli equilibri sembrano meno favorevoli al centrosinistra e potenzialmente più competitivi per il centrodestra guidato da Filippo Boscagli. Resta tuttavia determinante l’incognita affluenza, che anche questa volta potrebbe incidere in maniera decisiva sull’esito finale.

Gli scenari politici verso il secondo turno

Questa l’analisi restando ai numeri. Sul fronte prettamente politico, se nel 2020 Gattinoni ebbe di fatto l’appoggio di Appello per Lecco (il Movimento 5 Stelle non diede indicazioni di voto), attualmente la situazione non è più la stessa. Fumagalli ha già dichiarato che il Ballottaggio è una partita tra Boscagli e Gattinoni, facendo intendere che non scenderà a patti. Questo quanto dichiarato ieri, subito dopo i risultati del primo turno.

Sul piatto della bilancia restano anche gli elettori di Losi e di Colombo che se per Gattinoni al momento non sono sufficienti per effettuare il sorpasso, potranno comunque essere determinanti per Boscagli.

A differenza del 2020, inoltre, il centrodestra arriva al ballottaggio con un peso elettorale complessivamente più compatto e con Fratelli d’Italia nettamente rafforzato rispetto a sei anni fa. Parallelamente, l’area civica esterna ai due poli (centrodestra e centrosinistra) principali appare numericamente meno incisiva rispetto alla precedente tornata elettorale, elemento non secondario, considerando che proprio anche parte di quell’elettorato nel 2020 contribuì al recupero di Gattinoni al ballottaggio.

Un altro aspetto da osservare sarà quello legato alla mobilitazione dell’elettorato tra primo e secondo turno. Se nel 2020 il calo dell’affluenza favorì il ribaltamento finale da parte di Gattinoni, nel 2026 lo scenario potrebbe essere differente anche alla luce di un contesto politico più polarizzato e di una maggiore frammentazione dell’area moderata e autonomista.

Resta comunque aperta la variabile più imprevedibile: quella degli elettori che al primo turno hanno scelto di non votare. Un bacino numericamente molto ampio che, in caso di ritorno alle urne anche solo parziale, potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri del ballottaggio.

L’incognita astensione

C’è poi l’incognita affluenza. Un dato certo è che 15.475 elettori, pari al 39,54% hanno deciso di non votare, un numero importante paragonabile a una piccola città, dato che aumenta fino a raggiungere il 41,13% se sommato alle Schede Bianche e alle Schede Nulle.

Il calo dell’affluenza è un fenomeno che non riguarda soltanto Lecco, ma attraversa ormai gran parte dell’Italia e più in generale molte democrazie occidentali. Una crescente disaffezione verso la politica, i partiti e la partecipazione pubblica che può apparire almeno in parte comprensibile quando si parla di grandi temi nazionali o internazionali, spesso percepiti come lontani, complessi e, in apparenza, difficili da incidere concretamente nella vita quotidiana.

Più difficile da comprendere è invece il disinteresse verso la dimensione comunale, cioè quella più vicina ai cittadini. Il Comune rappresenta infatti il luogo in cui le persone vivono ogni giorno: dove lavorano, mandano i figli a scuola, praticano sport, utilizzano servizi, vivono spazi pubblici e costruiscono relazioni. Una sorta di estensione della propria casa e della propria comunità.

Proprio per questa vicinanza, il voto amministrativo dovrebbe teoricamente essere quello più sentito, perché incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana. Eppure anche a livello locale cresce l’astensione, segnale di un rapporto sempre più fragile tra cittadini e partecipazione pubblica.