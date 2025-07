Elezioni 2026. Lecco Ideale sostiene la candidatura di Carlo Piazza sindaco

Possibile frattura nel gruppo di centrodestra composto da Lecco Ideale e Lecco Merita di più che aveve annunciato il sostegno del candidato sindaco Emilio Minuzzo

I con siglieri comunali Lorella Cesana e Peppino Ciresa si schierano: “Piazza figura giovane, seria e competente”

LECCO – Si fa sempre più movimentato il panorama politico a Lecco in vista delle prossime elezioni comunali. Un nuovo tassello è stato messo sul tavolo dal movimento Lombardia Ideale, che nelle ultime ore ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Carlo Piazza come futuro sindaco per la coalizione di centrodestra, proposto e sostenuto dalla Lega.

La dichiarazione arriva congiuntamente dal vicepresidente del Consiglio regionale e referente del movimento, Giacomo Basaglia Cosentino, e dai consiglieri comunali di Lecco Ideale Lorella Cesana e Peppino Ciresa, che annunciano la presenza della lista Lecco Ideale nella competizione elettorale.

Un passaggio che, secondo indiscrezioni, segnerebbe una frattura non irrilevante all’interno del gruppo di centrodestra, in particolare con il gruppo Lecco Merita di più, che nelle scorse settimane aveva caldeggiato la candidatura del capogruppo Emilio Minuzzo, espressione dello stesso gruppo misto di cui fa parte anche Lecco Ideale.

“La candidatura di Carlo – si legge nella nota diffusa dal movimento – nasce da un percorso credibile e condiviso, sostenuto da diverse forze politiche e personalità del centrodestra lecchese. Come Consiglieri comunali e come rappresentanti del territorio e del movimento Lombardia Ideale, riconosciamo in questa proposta una sintesi solida e coerente, in grado di rilanciare l’azione amministrativa del centrodestra nella nostra città”.

Una presa di posizione che sposta l’asse del dibattito interno e che potrebbe mettere in discussione equilibri fino ad oggi dati per assodati all’interno dell’area moderata. Piazza viene descritto come “giovane, con solida esperienza politica e amministrativa, radicato nel territorio e capace di dialogare con tutte le anime della coalizione”. Doti che, secondo i firmatari del comunicato, lo renderebbero il profilo giusto per guidare Lecco in una nuova fase.

“In questi anni si è distinto per competenza, serietà e ascolto – proseguono – doti fondamentali per affrontare con efficacia le sfide che attendono Lecco”.

Il comunicato arriva a cavallo di una fase ancora fluida e densa di trattative. Il quadro generale appare tutt’altro che definito, ma questa accelerazione da parte di Lombardia Ideale sembra voler imprimere una direzione chiara. Un messaggio rivolto tanto agli alleati quanto agli elettori: “Crediamo sia arrivato il momento di proporre un progetto alternativo, concreto e responsabile, capace di rimettere al centro i bisogni reali dei cittadini”.

Nel pieno di un’estate politicamente accesa, dunque, Lecco si prepara a un autunno elettorale che si preannuncia combattuto. Il centrodestra, ora, è chiamato a fare sintesi: con Carlo Piazza si apre un capitolo nuovo, ma non senza interrogativi.