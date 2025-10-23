Elezioni 2026, Mauro Fumagalli candidato sindaco per il ‘gruppo civico’

L’ex direttore Espe individuato come “la persona più adatta a guidare il progetto in costruzione”

La comunicazione dei gruppi Azione, Appello per Lecco, Gruppo per Lecco e Insieme

LECCO – I gruppi politici di Azione, Appello per Lecco, Gruppo per Lecco e Insieme, le associazioni e i cittadini che negli ultimi mesi hanno avviato un percorso partecipato per delineare una proposta condivisa in vista delle elezioni comunali del 2026 compiono oggi un passo decisivo.

Dopo un’attenta valutazione delle possibili candidature in grado di rappresentare e valorizzare questo percorso comune, il gruppo ha individuato nella figura di Mauro Fumagalli la persona più adatta a guidare il progetto e a ricoprire il ruolo di candidato sindaco. Fumagalli, già direttore dell’ESPE (Ente per la formazione professionale e l’edilizia) e noto esponente del volontariato sociale lecchese, è riconosciuto per il suo impegno nel campo della formazione e della solidarietà, e per la sua lunga esperienza nella costruzione di reti tra realtà civiche e associative.

“La scelta di Fumagalli viene condivisa da diverse sigle e gruppi che hanno finora partecipato al tavolo di lavoro – spiegano da Azione, Appello, Gruppo per Lecco e Insieme – ricordiamo che il percorso, tuttora aperto all’ingresso di nuove realtà e sensibilità, è nato con l’obiettivo di approfondire alcuni temi cruciali per lo sviluppo futuro della città, promuovendo un confronto ampio e costruttivo tra esperienze civiche, politiche e associative”.

Nei prossimi giorni, come annunciato, è prevista la convocazione di una conferenza stampa per la presentazione ufficiale del candidato e del progetto politico-amministrativo che accompagnerà la coalizione verso le consultazioni del prossimo anno.

Con questa decisione, il percorso civico avviato nei mesi scorsi entra dunque nella sua fase operativa, con l’intento dichiarato di offrire alla città di Lecco un progetto unitario, aperto e orientato al futuro.