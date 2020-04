Elezioni a Lecco, è ufficiale: l’appuntamento slitta in autunno

Il via libera al rinvio arriva dal Consiglio dei Ministri

Saltano anche le regionali. L’ipotesi nuova data in autunno

LECCO – E’ ufficiale: le elezioni comunali, previste a fine maggio, slitteranno di qualche mese. Il via libera alla proroga è arrivato quest’oggi, lunedì 20 aprile, dal Consiglio dei Ministri.

L’ipotesi di rinviare l’appuntamento alle urne era stata diffusa già nelle scorse settimane, oggi è arrivata la conferma. Oltre alle comunali, slitteranno anche le elezioni regionali, previste in Veneto, Valle D’Aosta, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia.

In Provincia di Lecco sono sei i Comuni chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale, tra cui il capoluogo, Lecco. Gli altri sono Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Bianza, Mandello del Lario e Sueglio.

Ancora da definire la nuova data in cui si terranno le consultazioni, probabilmente il prossimo autunno. Tra il 15 settembre e il 15 dicembre è la finestra elettorale che era già circolata in una bozza di provvedimento della scorsa settimane e che sarebbe stata confermata in Consiglio dei Ministri.