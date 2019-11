Elezioni a Lecco. I renziani non escludono una propria lista

“Sostegno al candidato sindaco del PD? Diremo la nostra”

La nota del coordinamento lecchese di Italia Viva

LECCO – “In questi giorni, per le strade della Città, molti ci chiedono conto in merito alla voce secondo cui Italia Viva sosterrà il candidato Sindaco espresso dal Partito Democratico della Città di Lecco alle elezioni comunali del prossimo anno.

Occorre per chiarezza dire a tutti i nostri sostenitori che questa narrazione non corrisponde alla realtà.

Italia Viva è il partito che porta avanti il progetto riformatore di Matteo Renzi.

Siamo una forza politica nuova: parteciperemo alle prossime elezioni comunali e diremo la nostra nei tempi e nei modi che definiremo assieme a tutti i Vivaci lecchesi.

Abbiamo idee e progetti per la Città, siamo aperti al confronto con le forze politiche e civiche ma certamente non accettiamo di essere strumentalizzati.

Non escludiamo, quindi, il sostegno ad un candidato Sindaco che riuscirà ad incarnare un vero progetto riformatore per la Città di Lecco ma, per contro, non escludiamo nemmeno la possibilità di partecipare al confronto elettorale con una nostra lista”.

per il Coordinamento Italia Viva Lecco

Raffaele Grega

Marco Panzeri

Giacomo Ventrice