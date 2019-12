Elezioni a Lecco. Il PD tira dritto e propone la candidatura di Gattinoni

La direzione cittadina del Pd ufficializza la sua proposta per il candidato sindaco

I democratici vogliono Mauro Gattinoni alla guida della coalizione

LECCO – E’ ufficiale: Mauro Gattinoni, attuale direttore di Api Lecco, è il candidato proposto dal Partito Democratico per guidare la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del prossimo anno a Lecco.

Una scelta decretata giovedì sera dalla Direzione del PD Città di Lecco che all’unanimità ha votato Gattinoni, ex giornalista e da diversi anni alla direzione dell’associazione dei piccoli imprenditori, come candidato sindaco.

Una decisione arrivata dopo un confronto serrato con Appello per Lecco, gruppo civico principale alleato dei democratici alle ultime due elezioni, che si era concluso martedì con un nuovo rinvio della questione. Appello aveva proposto il suo fondatore Corrado Valsecchi per prendere il testimone dal sindaco uscente Virginio Brivio. Si attende di capire se Appello per Lecco risponderà ufficialmente con un sì alla proposta dei democratici.

“Nel caso in cui altre forze della coalizione proponessero altre persone per la stessa candidatura, dà fin d’ora il mandato al Segretario, di concerto con l’Esecutivo – si legge nella nota diffusa dalla direzione cittadina del PD- per concordare un percorso trasparente e partecipato per la scelta del candidato sindaco che la coalizione di centrosinistra proporrà alla città”.”

“La segreteria cittadina del PD si impegnerà “a convocare al più presto – si legge ancora – comunque prima delle festività natalizie, una prima riunione collegiale della “potenziale” coalizione delle forze che si riconoscono nell’area di centrosinistra e aprire con le stesse un confronto sui punti più importanti che ciascuna forza propone per il programma elettorale, per valutare/condividere le convergenze programmatiche necessarie e per determinare le condizioni fondamentali per definire una coalizione di governo coesa e collaborativa”.

“Sul programma elettorale – prosegue il PD – la Direzione condivide il percorso che prevede di consegnare le proposte programmatiche al Candidato Sindaco, per chiedere allo stesso di costruire in modo partecipato il programma unitario della coalizione.