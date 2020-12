Elezioni a Lecco. Il TAR respinge il ricorso del centrodestra di Ciresa

Il TAR ha bocciato il ricorso del centrodestra sull’esito delle elezioni a Lecco

Nessuna irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto

LECCO / MILANO – Ora anche la giustizia amministrativa certifica il risultato elettorale e la vittoria di Mauro Gattinoni: il TAR di Milano ha infatti bocciato il ricorso che il centrodestra aveva presentato contestando l’esito del voto.

La sentenza è arrivata questa mattina, all’indomani della prima udienza che si era aperta martedì in presenza dei rappresentanti legali delle parti. Il ricorso presentato dalla coalizione che sosteneva il candidato Peppino Ciresa era rivolto contro il Comune di Lecco, quale ente responsabile delle operazioni di voto, oltre che contro i rappresentanti del centrosinistra eletti in Consiglio Comunale.

Tra le contestazioni avanzate veniva evidenziato il trasferimento della sezione elettorale dell’Airoldi e Muzzi alla scuola di Germanedo e le operazioni di voto all’interno della stessa casa di riposo, che avevano visto partecipare solo una trentina di ospiti sui circa 200 anziani ‘elettori’, in quanto residenti a Lecco.

Inoltre veniva contestato l’atto stesso di proclamazione del sindaco, per presunti vizi di forma, ovvero la mancanza della data e del nome del candidato sindaco eletto (leggi qui).

Motivazioni che per il centrodestra avrebbero inficiato l’elezione del nuovo sindaco. Il Tar avrebbe invece riconosciuto la legittimità delle operazioni elettorali, rigettando il ricorso.

Il Comune: “Operato corretto degli uffici comunali”

“Tale sentenza dà ragione del corretto operato degli uffici comunali in ordine all’intera procedura elettorale, resa quest’anno ancor più complessa per l’emergenza covid-19” scrive il Comune di lecco in una nota commentando il verdetto.

“In particolare, con riferimento allo spostamento della sezione 35 ‘Airoldi e Muzzi’, il Giudice amministrativo non solo ha rilevato la corretta gestione formale del seggio e del seggio speciale 35/s, ma ha valutato nel merito la richiesta presentata dal Presidente della R.S.A. ‘giustificata e ragionevole’ visto il contesto generale di pandemia”.

Marelli (PD): “Le competizioni si vincono e si perdono”

“Ricorso respinto perché in parte infondato e parte inammissibile – spiega Alfredo Marelli, segretario cittadino del Partito Democratico – Anche il TAR ha certificato che il voto dei lecchesi è avvenuto nel rispetto delle regole (come avevano già fatto i Presidenti di Seggio e gli Scrutatori)”.

“La maggioranza dei cittadini-elettori ha scelto Mauro Gattinoni Sindaco della città, che ha vinto insieme alle Liste che l’hanno sostenuto: Partito Democratico – Fattore Lecco – Con la sinistra cambia Lecco – AmbientalMente”.

“Le competizioni si vincono e si perdono – conclude Marelli – Speriamo che adesso i ‘ricorrenti’ se ne facciano una ragione e accettino il ruolo a cui sono stati chiamati dagli elettori”.