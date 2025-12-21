Elezioni a Lecco, Patto per il Nord scende in campo: “Al servizio della città”

La lista sarà capitanata dall’ex sindaco Lorenzo Bodega

“Non cerchiamo comparse, ma persone capaci, mosse da un unico, autentico obiettivo: il bene comune”

LECCO – “Non c’è più spazio per le poltrone fini a se stesse”. Sabato mattina, in Piazza Garibaldi, Lorenzo Bodega, Giovanni Colombo e altri militanti, non si sono ritrovati solo per un augurio di Natale, ma per siglare un impegno solenne con i cittadini. Il Patto per il Nord non è una promessa vaga, è una certezza: “La lista ci sarà, capitanata da Lorenzo Bodega, e sarà composta da donne e uomini pronti a mettersi in gioco con il sorriso, sì, ma con la consapevolezza della gravità dei problemi che affliggono la nostra città”.

“Da oggi finisce l’epoca del “teatrino della politica”. Non cerchiamo comparse, ma persone capaci, mosse da un unico, autentico obiettivo: il bene comune. Stiamo costruendo una squadra dove la coerenza non è un optional e la competenza è il requisito minimo per entrare.

“Il programma che stiamo stilando – afferma Giovanni Colombo – non è fatto di sogni irrealizzabili, ma di concretezza e trasparenza. Vogliamo restituire ai cittadini una città vivibile, sicura, florida; una città vista con gli occhi di chi la ama davvero e non di chi vuole solo amministrarla dall’alto. Chi vorrà camminare al nostro fianco troverà porte aperte, ma dovrà avere la nostra stessa grinta e la nostra stessa onestà. Non scherziamo più: siamo qui per ridare dignità alla nostra città, con la forza dei fatti e la passione di chi non ha mai smesso di crederci”.