Partito Democratico nei rioni sabato, tre gazebo per incontrare i cittadini

A Germanedo, Maggianico e Santo Stefano i gazebo del PD di Lecco

Sabato mattina incontro con la cittadinanza in vista delle elezioni

LECCO – Il Partito Democratico Città di Lecco prosegue il suo percorso verso le Amministrative 2020 ed organizza tre gazebo in alcuni rioni per ascoltare i cittadini.

i gazebo si svolgeranno alle ore 9:30 alle 12:30 di questo sabato, 30 novembre:

rione S. Stefano – viale Turati vicino al bar Mojito

rione Germanedo – vicino alla casetta dell’acqua

rione Maggianico – piazzale antistante supermercato Conad

“Presso i gazebo – spiegano dal PD – troverai le cartoline per partecipare in maniera attiva al questionario ‘Per Lecco che vorrei’ e potrai liberamente dirci cosa ne pensi e cosa vorresti per la nostra città. Crediamo in una politica partecipativa e di condivisione. Costruiamo insieme la Lecco del futuro”.