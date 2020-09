Elezioni. Appello per Lecco domenica presenta la futura giunta

Corrado Valsecchi di Appello per Lecco ha già scelto i suoi assessori

Domenica la presentazione davanti all’ospedale Manzoni

LECCO – Chi saranno gli assessori che affiancheranno il nuovo sindaco di Lecco? Corrado Valsecchi, candidato di Appello per Lecco, in attesa dell’esito del voto, svelerà in anteprima quella che potrà essere la sua squadra di governo.

“La Giunta avviene su base fiduciaria e Corrado ha potuto godere della massima libertà, come si conviene per un movimento indipendente e civico, promuovendo scelte di donne e uomini di cui intende circondarsi, per i prossimi cinque anni, senza alcun condizionamento politico – spiegano da Appello per Lecco – É questa la vera forza del civismo che ci auguriamo i cittadini lecchesi sappiano interpretare e apprezzare . Non abbiamo bisogno di attendere il secondo turno ed eventualmente utilizzare il “Manuale Cencelli ” delle preferenze e/o dei pesi politici come fanno i partiti tradizionali”.

Una giunta che sarà espressione della Società Civile “identificando quelle energie umane e professionali che garantiranno competenza, cognizione di causa, autorevolezza e passione per la cosa pubblica – spiegano da Appello – Persone che si dedicheranno solo al bene della comunità senza fini di carattere ideologico, senza rispondere a diktat di partito o ad interferenze corporative e strumentali”.

La squadra verrà presentata alla stampa domenica 13 settembre alle ore 10.30 sui gradini d’ingresso della scalinata dell’ospedale Alessandro Manzoni . “Un modo – spiegano – per ringraziare ancora medici, infermieri e tutto il personale sanitario per il grande impegno e sacrificio affrontato in questi mesi di emergenza sanitaria e per riaffermare il nostro proposito di continuare sul fronte delle politiche della salute, del benessere e del welfare a favore dell’intera comunità”.

L’incontro è pubblico e i cittadini che vogliono conoscere gli amministratori proposti dal candidato Sindaco Corrado Valsecchi e da Appello per Lecco possono partecipare alla conferenza stampa assicurando il distanziamento sociale .