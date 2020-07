Elezioni, Appello per Lecco presenta sei candidati ‘internazionali’

Il candidato sindaco Valsecchi: “Sei candidati che rappresentando il mondo a Lecco e Lecco nel mondo”

La presentazione ufficiale a bordo del battello Dalia, sede della civica durante la campagna elettorale

LECCO – Riparte a bordo del battello Dalia la campagna elettorale di Appello per Lecco a sostegno di Corrado Valsecchi sindaco per le elezioni amministrative 2020. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria venerdì pomeriggio il candidato e parte della sua squadra hanno presentato ufficialmente alcuni membri della lista di Appello per Lecco. Sei cittadini lecchesi rappresentanti “il mondo a Lecco” come spiegato da Valsecchi, “perché un amministratore deve avere in testa l’idea di società, che è poi la comunità che dobbiamo rispettare e vivere con senso di appartenenza”.

“Nel 1993 quando ho fondato Les Cultures – ha proseguito Valsecchi – avevo detto che nel giro di vent’anni a Lecco avrebbero vissuto cinquemila immigrati. Non mi sbagliavo. I candidati che presentiamo oggi rappresentano ognuno un continente di questo mondo, alcuni di loro sono praticamente nati qui, altri sono arrivati a Lecco perché è una bella città, che hanno ritenuto adatta per vivere, lavorare e per crescere una famiglia. Sono molto contento che abbiano accettato di mettersi a disposizione per questo progetto con il quale vogliamo migliorare la nostra città e renderla sempre più vivibile. Ognuno di loro offrirà un contributo prezioso, ne siamo certi”.

E’ toccato poi ai candidati presentarsi. Del gruppo faranno parte Johanna Caroline Worton, nata a Sidney nel 1983, laureata in design della comunicazione e studi internazionali; Jennifer Crippa, nata a Curitiba in Brasile nel 1987, adottata all’età di 4 anni da una famiglia lecchese, cresciuta a Malgrate e laureata presso l’Università Cattolica di Milano in Linguaggi dei Media; Schadrac Musoni, nato in Ruanda in Africa nel 1950, cofondatore insieme a Corrado Valsecchi di Les Cultures, arrivato in Italia nel 1974 e laureato in ingegneria civile, docente a Lecco di discipline meccaniche e tecnologie presso gli istituti statali Fiocchi, Bovara e Badoni; Singh Kamaljit, nato a Sudhar in India nel 1961, a Lecco dal 1991, proprietario del ristorante Curcuma; Galhena Dewage Dilshani, nata a Bari nel 1991 ma originaria dello Sri Lanka, residente a Lecco da 25 anni, quasi laureata in Economia; Beatrice Caglio, nata nel 1992 a Lecco, laureata in psicologia clinica e iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia, viaggiatrice.

“Noi siamo stati coraggiosi – ha concluso – ora tocca agli elettori. Nel frattempo vi aspettiamo sul battello Dalia per conoscere i nostri candidati e il nostro programma elettorale, io stesso fino alla fine della campagna sarò qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19 e tutti i fine settimana dalle 9.30 alle 11.20. Appello per Lecco è con i cittadini, per i cittadini”.

