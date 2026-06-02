Elezioni. Case per le giovani coppie, Boscagli: “150 euro al mese per tre anni”

“Lecco, qui il tuo domani”: è la misura inserita tra le priorità della coalizione di centrodestra

“Lecco ha bisogno di crescere e di guardare al futuro, e per farlo deve dare priorità alle nuove generazioni”

LECCO – “Un contributo mensile di 150 euro per la durata di tre anni a favore delle giovani coppie e dei giovani Under 36 che spostano la residenza dalla propria famiglia scegliendo una vita autonoma, o che trasferiscono la propria residenza a Lecco”. E’ la misura “Lecco qui il tuo domani – Lecco città a misura di famiglia” che il candidato sindaco Filippo Boscagli ha voluto tra le priorità del programma della coalizione di centrodestra per incrementare l’offerta abitativa anche economicamente accessibile.

I requisiti ISEE per ottenere il contributo sono fissati tra i 7.501 e i 40.00 euro per gli Under 36, e tra i 10.141 e i 40.000 euro per i nuovi residenti non Under 36. “Una misura tra le tante – spiega Boscagli –, pensate per dar concretezza a uno dei temi forti della nostra proposta politica: Lecco ha bisogno di crescere e di guardare al futuro, e per farlo deve dare priorità alle nuove generazioni. Diciamo ‘i giovani al centro’, e vogliamo offrire loro opportunità economiche per trovar casa, acquistandola o affittandola a prezzi equi e sostenibili. È un obiettivo che deve vedere impegnato il Comune anche a rimettere in uso gli immobili di proprietà pubblica: basta alloggi sfitti, occorre valorizzare questo patrimonio. Serve dunque avviare un censimento sistematico degli immobili pubblici sottoutilizzati o inutilizzati, arrivare ad una banca dati aggiornata, individuare le situazioni attivabili nel breve periodo e definire le priorità di intervento”.

Il patrimonio recuperato consentirà modelli abitativi diversi: alloggi per giovani e lavoratori, residenze temporanee, soluzioni abitative flessibili, alloggi per persone fragili, soluzioni abitative per nuclei di un solo componente: “Ma per fare di Lecco una città capace di trattenere e di richiamare i giovani, occorre pure creare spazi dove studiare, lavorare, esprimersi e costruire comunità. Gli spazi non sono solo luoghi fisici: rappresentano opportunità, relazioni e crescita. Penso che occorra fin da subito recuperare e inventare ex novo luoghi di aggregazione moderni e accessibili, riqualificando edifici comunali inutilizzati e realizzando centri giovanili multifunzionali che prevedano aperture serali e nei fine settimana”.

“Da ultimo, va davvero incentivata l’imprenditoria giovanile, dando fiducia e opportunità concrete ai nostri ragazzi. Vogliamo sostenere chi ha idee, talento e voglia di mettersi in gioco, creando condizioni favorevoli per trasformare un progetto in un’impresa. Prevederemo agevolazioni fiscali mirate per le nuove attività avviate da giovani, insieme a sportelli dedicati che offrano orientamento, supporto burocratico e accesso a finanziamenti e bandi, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti preposti. L’obiettivo è chiaro: trattenere i giovani sul territorio, valorizzarne le competenze e costruire nuove opportunità di lavoro e crescita per tutta la comunità”.