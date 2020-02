Elezioni. Centrodestra, il commercialista Antonio Rocca non si candiderà

Il presidente dei Commercialisti rinuncia alla candidatura a sindaco.

Nel centrodestra restano in gioco Peppino Ciresa e Cinzia Bettega

LECCO – “Nell’ambito delle interlocuzioni avviate dalle forze di centrodestra in vista delle prossime elezioni, era stato chiesto anche me, così come ad altre personalità del mondo cittadino, se fossi disponibile a valutare una possibile candidatura a sindaco di Lecco. Una proposta che mi ha fatto molto piacere ricevere e che ho esaminato con attenzione”.

“Ho riflettuto compiutamente sulla quantità di tempo necessaria per svolgere al meglio la funzione di sindaco e al momento è incompatibile con gli impegni e le responsabilità che ho già assunto e che naturalmente intendo portare a termine e onorare. Motivi per i quali devo quindi rinunciare a questa bellissima opportunità e ringrazio che mi sia stata offerta. In ogni caso non mancherà il mio contributo di idee nell’elaborazione di politiche attive per il bene della città e del suo territorio”.

E’ quanto fa sapere Antonio Rocca, commercialista e presidente dell’Ordine di Lecco oltre che guida dell’associazione dei liberi professionisti, dato tra i più favoriti candidati a condurre il centrodestra lecchese verso le elezioni. Una scelta sofferta quella di Rocca che non aveva nascosto la sua voglia di scendere in campo per il governo del capoluogo.

Restano sul tavolo i nomi di altri possibili candidati a cui il centrodestra si è rivolto: Peppino Ciresa, già presidente di Confcommercio Lecco per due mandanti ed ex assessore comunale, e il capogruppo della Lega in Comune, Cinzia Bettega, anch’essa assessore per diversi anni.

Indiscrezioni parlano di almeno un altro volto della Lega che potrebbe scendere in campo.