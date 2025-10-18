Elezioni. Centrosinistra in ascolto: continua la campagna per la Lecco del futuro

La coalizione a sostegno di Mauro Gattinoni in via Roma per raccogliere idee e proposte dei cittadini

I “gazebo di ascolto” continueranno anche nelle prossime settimane nei quartieri

LECCO – Continua l’impegno della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni con i “gazebo di ascolto“, momenti di incontro e confronto diretto con i cittadini. Questa mattina in via Roma, nel cuore della città, volontari, iscritti e simpatizzanti hanno accolto numerosi lecchesi che si sono fermati per condividere opinioni, proposte e preoccupazioni sulle sfide di oggi e su quelle che attendono Lecco nei prossimi anni.

Al centro dell’iniziativa il sondaggio “Diamo Voce alla Città”, lanciato nelle scorse settimane al parco di via Fra’ Galdino e disponibile anche online, sulla home page del sito www.gattinonisindaco.it. Lo strumento permette a chiunque di partecipare alla costruzione del programma elettorale, scegliendo i temi più importanti e suggerendo idee e soluzioni per la Lecco del 2031.

Due i principali focus su cui si concentra il sondaggio: da un lato i rioni, con le loro esigenze e potenzialità, dall’altro gli elementi di valore che rendono la città speciale e attrattiva, sia per chi la vive ogni giorno sia per chi la visita.

“Questi momenti di ascolto – spiegano dal gruppo – sono essenziali per costruire un progetto condiviso, che parta davvero dalle persone. L’obiettivo è raccogliere visioni, bisogni e proposte per disegnare insieme la città del futuro”.

I gazebo del centrosinistra proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia in centro che nei quartieri, per continuare a raccogliere voci e idee dei cittadini.