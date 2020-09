Elezioni. Ciresa presenta il programma: “Il nostro progetto guarda alla Lecco del 2040”

Il candidato di centrodestra ha presentato all’OtoLab di Rancio il programma elettorale

Tre linee di lavoro: decoro, infrastrutture e sociale

LECCO – La riqualifica del lungolago, l’area della Piccola, il Centro Sportivo Bione, Lecco Capitale dell’Alpinismo, Lecco Sicura, il Welfare e i giovani. Questi alcuni dei temi centrali del programma di Peppino Ciresa, candidato sindaco di centrodestra sostenuto dalla coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia, Lecco Merita di + con Forza Italia e Lecco Ideale Peppino Ciresa Sindaco.

Un programma, come specificato da Ciresa durante la presentazione di giovedì sera all’OtoLab, che non vuole essere un libro dei sogni: “Vogliamo risolvere i problemi della città man mano, il nostro programma spiega chiaramente cosa vogliamo fare. Lecco deve essere capace di porsi come guida di un territorio per fare sì che la voce di un’intera Provincia venga sempre più considerata. Se vinceremo, ma sono sicuro che ce la faremo – ha dichiarato il candidato sindaco – lavoreremo senza sosta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Faccio un appello alla mia squadra: siamo tanti, tantissimi, giovani e meno giovani. Restiamo uniti, lo chiedo anche a coloro che non verranno eletti, il vostro supporto sarà sempre fondamentale per fare ‘squadra’ e lavorare per il bene della città, insieme. E’ il motto della mia campagna elettorale: “Fare bene insieme”, ne sono convinto ora più che mai”.

Tre le linee di lavoro che Ciresa intende tenere vive nel corso del mandato, con una visione a lungo termine: “La prima sulle piccole cose, decoro, manutenzione, viabilità e sicurezza diffusa. La seconda è più ambiziosa: non si può governare senza un sogno in tasca, il mio è la Lecco del 2040 e immagino snodi fondamentali quali La Piccola che andrà riqualificata in ottica funzionale al turismo. Ad esempio per quest’area pensiamo di realizzare una fermata ferroviaria dedicata agli studenti che provengono da fuori Lecco. La terza riguarda il sociale: non vogliamo lasciare indietro nessuno, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo che ha creato nuove povertà e nuovi bisogni da non trascurare”.

L’approfondimento di alcuni dei principali temi contenuti nel programma elettorale di Ciresa è stato affidato a quattro giovanissimi candidati, uno per ogni lista della coalizione: Alberto Andreani (Lecco Merita di + Forza Italia), Viviana Marini (Lecco Ideale Peppino Ciresa Sindaco), Camilla Rusconi, che con i suoi 18 anni è la candidata più giovane di questa tornata elettorale (Fratelli d’Italia) e Alessandro Baracchetti (Lega).

“Credo che i giovani siano una risorsa inestimabile, il confronto con il loro entusiasmo è produttivo, sono molto contento di avere tanti ragazzi nella nostra squadra, con loro faremo un ottimo lavoro” ha commentato Ciresa.