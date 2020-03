Elezioni. Ciresa, Valsecchi e Fumagalli fermano la campagna elettorale

I candidati di centrodestra, Appello per Lecco e 5 Stelle hanno deciso di sospendere la campagna elettorale

Il centrosinistra va avanti, le motivazioni in un video di Gattinoni

LECCO – “I sottoscritti candidati Sindaci Peppino Ciresa (centrodestra), Silvio Fumagalli (M5S) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) e le liste a loro collegate, nel rispetto dell’emergenza sanitaria in corso, di comune accordo sospendono le attività di campagna elettorale affinché i cittadini lecchesi possano dedicare la massima attenzione alle azioni di prevenzione e contenimento del virus Covid -19”.

Con un unico comunicato, i tre candidati avversari hanno deciso di annunciare insieme lo ‘stop’ alla campagna elettorale vista la grave situazione dovuta all’epidemia da Coronavirus. Del resto, l’attuale situazione mette in dubbio anche lo svolgimento delle elezioni, inizialmente pronosticate per fine maggio.

I candidati – spiegano – in maniera volontaria rinunciano alle programmate interviste e alle pianificate attività elettorali promozionali online e cartacee. Quindi, fatto salve le attività già registrate e/o apparse nella giornata odierna, i candidati Sindaci Ciresa, Fumagalli e Valsecchi si asterranno da qualsiasi dichiarazione pubblica inerente le elezioni comunali fino al 3 aprile 2020, termine di validità delle prescrizioni presenti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Gattinoni: “Teniamo aperto il dialogo”

Scelta diversa per il centrosinistra. Mauro Gattinoni, candidato sindaco, in un video ha ricordato la gravità della situazione e “l’importanza che tutti facciano la propria” parte ma anche “l’importanza della politica in un momento come questo”.

“Come coalizione – ha spiegato Gattinoni – ci siamo interrogati se proseguire questa campagna elettorale e come riempire di significato questo momento, nel rispetto delle situazione e delle persone. Abbiamo ritenuto utile e positivo continuare un dialogo, non per fare propaganda ma perché il dialogo è un valore che il contesto oggi ci sta sottraendo, limitando gli incontri tra persone. Tenere aperto un canale di confronto è sicuramente positivo”.