Elezioni, coalizione per Gattinoni: “Scelta tra due squadre con valori e visioni differenti”

Dopo la decisione di Orizzonte per Lecco di lasciare liberi i proprio elettori in vista del ballottaggio

“Invitiamo a riconoscere i valori in campo, con la disponibilità a confrontarsi su priorità e temi, per dare fiducia a Mauro Gattinoni”

LECCO – “Orizzonte per Lecco ha scelto di lasciare libertà di voto per i suoi elettori. Ora la scelta è tra due squadre con valori, priorità e storie personali differenti. Accogliamo la decisione di Orizzonte per Lecco di non dare indicazioni di voto per il ballottaggio. È una scelta coerente con il percorso civico e autonomo che ha caratterizzato la loro esperienza”.

La coalizione a sostegno del sindaco uscente Mauro Gattinoni (AmbientalMente Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Partito Democratico) è intervenuta a seguito della decisione di Orizzonte per Lecco di lasciare liberi i proprio elettori in vista del ballottaggio.

“In queste settimane abbiamo avuto un confronto aperto e autentico con Mauro Fumagalli e con i rappresentanti della sua lista. Abbiamo riscontrato un approccio costruttivo ai temi più importanti per la città e la volontà di mantenere un profilo civico, moderato e autonomo. Soprattutto abbiamo respirato la sintonia sui valori che spingono ciascuno di noi a mettersi al servizio della nostra comunità: investire su giovani, dando loro fiducia, sulle famiglie che si prendono cura tra le mura di casa delle persone anziane e di quelle con disabilità, vogliamo dare attenzione ai rioni con un piano parcheggi dedicato e mettendo a disposizione lo spazzino di quartiere. Molti elettori hanno scelto un progetto civico, moderato, europeista e riformista”.

“Siamo in campo con Mauro Gattinoni proprio per costruire insieme alle associazioni e alle esperienze più belle della città un percorso orientato al futuro, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Lo abbiamo detto all’inizio della campagna elettorale e lo confermiamo oggi: siamo pronti a raccogliere idee, contributi e sensibilità diverse. Lecco ha bisogno del contributo di tutte le energie della città. La libertà di scelta è un valore. Ogni scelta ha anche una direzione, verso priorità e persone: in questa fase storica il voto di domenica 7 e lunedì 8 giugno è una scelta di campo chiara tra due visioni ben differenti di città. Per questo invitiamo a riconoscere i valori in campo, con la disponibilità a confrontarsi su priorità e temi, per dare fiducia a Mauro Gattinoni per il prossimo mandato”.