Elezioni comunali 2026, il vademecum per il voto del 24 e 25 maggio

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, come Lecco, sono previsti ballottaggio e voto disgiunto

E’ necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità

LECCO – Sette Comuni della Provincia al voto nell’ormai imminente appuntamento elettorale. Si tratta di Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Sueglio, Parlasco e Lecco, unico capoluogo di provincia, insieme a Mantova, coinvolto per la Lombardia in questa tornata.

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Le operazioni di spoglio delle schede elettorali, di colore azzurro, inizieranno subito alla chiusura dei seggi con eventuale ballottaggio, laddove è previsto (nel nostro caso solo a Lecco) domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi.

Cosa serve per votare

Per votare è necessario portare al seggio la tessera elettorale e un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente o passaporto). Nel caso di smarrimento o completamento della tessera elettorale, è possibile recarsi in Comune per chiedere una nuova: gli uffici elettorali hanno previsto aperture straordinarie degli sportelli per il voto. A Lecco ad esempio l’ufficio elettorale sarà aperto anche sabato 23 maggio dalle 9 alle 18, domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15, ovvero per tutta la durata del voto.

Da segnalare anche nel caso del capoluogo lo spostamento temporaneo delle sezioni elettorali n° 8, 9, 10, 11 e 13 dalla scuola De Amicis di via Amendola al liceo Manzoni di via Ghislanzoni stante l’indisponibilità dell’edificio scolastico “De Amicis”: gli elettori la cui tessera elettorale riporta ancora l’indirizzo di seggio di via Amendola possono, comunque, esercitare il diritto di voto presso il nuovo indirizzo.

La legge elettorale

In tutti i comuni, l’elezione del sindaco é contestuale all’elezione dei consiglieri comunali. Le modalità di voto cambiano in base al numero degli abitanti del Comune. La legge elettorale distingue infatti tra Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e i comuni più piccoli.

Comuni sopra i 15mila abitanti

E’ il caso di Lecco, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene il 50% + 1 dei voti. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri comunali. L’elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto.

Ciascun elettore può:

tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco ; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; tracciare un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata (voto disgiunto): in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È possibile esprimere una preferenza scrivendo il Cognome (Cognome e Nome nel caso ci siano due candidati omonimi) di un candidato a consigliere comunale della lista prescelta sulla riga posta a fianco del contrassegno di lista.

A seguito dell’entrata in vigore della legge del 23 novembre 2012 n. 215, l’elettore può esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, purché i candidati siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l’annullamento della seconda preferenza).

La soglia di sbarramento del 3%

Se un candidato sindaco, al termine dello spoglio, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi è subito proclamato eletto. In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio che si terrà il 7 e 8 giugno.

Una volta eletto il Sindaco vengono attribuiti il 60% dei seggi alle liste che lo appoggiano e il 40% alle altre liste, ma dalla ripartizione dei seggi verranno escluse le liste che non hanno raggiunto il 3% dei voti validi.

L’attribuzione dei seggi è proporzionale e calcolata utilizzando il metodo D’Hondt, che nel gioco dei resti tende a favorire i partiti più grandi.

Comuni sotto i 15mila abitanti

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto solo sul nome del candidato sindaco e anche o solo sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco sia alla lista collegata. In questi comuni infatti non è consentito il voto disgiunto. L’elettore può esprimere anche voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere. La doppia preferenza (sempre tra candidati di diverso sesso) può essere espressa solo nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Nei Comuni sotto i 5mila abitanti si può esprimere solo una preferenza pena l’annullamento della seconda.

Risulta eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il ballottaggio è previsto solo ed esclusivamente nel caso in cui i due candidati più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, quindi esclusivamente in caso di perfetta parità.

QUI TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE DEI COMUNI AL VOTO