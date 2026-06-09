Elezioni comunali, i Giovani Dem: “Vigileremo su maggioranza già divisa”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito dell’esito del ballottaggio delle elezioni comunali di Lecco, i Giovani Democratici rivolgono i propri auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Lecco, Filippo Boscagli. L’auspicio è che la nuova amministrazione sappia guidare la città con senso di responsabilità, mettendo sempre al centro il bene dei cittadini.

«Vogliamo esprimere il nostro più profondo e sentito ringraziamento a Mauro Gattinoni, alla giunta uscente e a tutti i consiglieri comunali per lo straordinario lavoro svolto in questi cinque anni», aggiungono i Giovani dem. «Un ringraziamento che va oltre il mandato amministrativo e si estende alla generosità, alla passione e alla totale disponibilità dimostrate in questa complessa campagna elettorale. Mauro ha guidato Lecco con visione, competenza e una cura immenso per la nostra comunità».

Il lavoro svolto dall’amministrazione uscente lascia in eredità una città più moderna e con progetti strategici avviati. I GD non risparmiano però una riflessione politica sulla coalizione che si appresta a governare:

«Riconosciamo l’enorme valore di quanto fatto da Gattinoni e dalla sua squadra. Ci auguriamo sinceramente che la nuova maggioranza – che già in queste ore appare divisa da inimicizie e rivalità interne – sappia prendersi cura di Lecco con la stessa dedizione. Ci aspettiamo che il nuovo sindaco e le forze che lo sostengono abbiano l’onestà intellettuale di riconoscere, tutelare e valorizzare il tantissimo lavoro impostato e realizzato in questi anni, senza cedere a logiche di bandiera».

Infine, i Giovani Democratici celebrano con grande orgoglio il risultato della propria compagine giovanile, che vedrà una forte rappresentanza all’interno del prossimo consiglio comunale.

«Un grandissimo augurio di buon lavoro va ai nostri tre rappresentanti dei GD eletti: Pietro Regazzoni, Stefano Valsecchi ed Elena Lo Monte. Siamo certi che dai banchi dell’opposizione sapranno portare avanti con fermezza, competenza e coraggio le istanze del nostro movimento e di tutti i giovani lecchesi, vigilando sull’operato della nuova giunta e continuando a proporre un’idea di città aperta, sostenibile e inclusiva».

Giovani Democratici