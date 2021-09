Gli impegni programmatici proposti dai sindacati in vista delle elezioni comunali

Dal fisco ai servizi, i temi messi al centro da Cgil, Cisl e Uil

LECCO – In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, la CGIL Lecco, insieme a CISL e UIL, intende comunicare alle forze politiche in campo i temi e gli impegni programmatici che ritiene fondamentali per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Dalla fiscalità locale ai servizi alla persona, dai trasporti e mobilità alle politiche per la famiglia e la casa, dall’ambiente agli appalti, sono diversi gli argomenti cari ai sindacati che hanno deciso di avanzare delle proposte di impegni programmatici che possano dare risposte ai bisogni dei cittadini.

Il documento, siglato dai dirigenti sindacali Ernesto Messere (Cgil), Mirco Scaccabarozzi (Cisl) e Salvatore Monteduro (Uil) è visualizzabile integralmente al link: