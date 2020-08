Elezioni. Con la Sinistra Cambia Lecco presenta i giovani: “Esperienze e competenze”

In lista nove ragazzi tra i 20 e i 30 anni

“Ci mettiamo in gioco perché è troppo facile lamentarsi e basta”

LECCO – “Senza nulla togliere a coloro che giovani non sono più, oggi vogliamo presentare i i nove giovani Under 30 che andranno a comporre parte della lista di ‘Con la Sinistra Cambia Lecco’ che sosterrà il candidato sindaco Mauro Gattinoni“. E’ stato Emanuele Manzoni, con i suoi 30 anni il più “vecchio” del gruppo, a presentare i compagni nella cornice dello spazio “Senti come suona” tra ponte Nuovo e ponte Vecchio.

“Ci teniamo a valorizzare queste persone che io ritengo siano molto coraggiose perché hanno voluto accettare la sfida e far parte di questa lista – ha detto -. Sono sinceramente felice di aver qui con me persone che, nonostante la giovane età, hanno fatto molto per il territorio e hanno moltissime esperienze e competenze da mettere a disposizione della città. Con questi giovani ‘Con la Sinistra Cambia Lecco’ acquisisce un valore aggiunto. Per partecipare questa sfida sono necessarie tre cose: un grandissimo amore per Lecco, le idee che partono dagli ideali e le energie per far camminare queste idee”.

Persone che arrivano da esperienze diverse: quattro lavoratori, quattro studenti e un ricercatore. Alcuni con esperienze di volontariato, altri di lotta per i diritti e ancora con storie di impegno nel mondo dell’associazionismo, dell’Arci, dello scoutismo…

Per tutti, con declinazioni diverse a seconda delle esperienze personali, c’è un pensiero comune molto preciso: “Crediamo tutti in determinati valori che ci accomunano e vogliamo metterci in gioco perché è troppo facile lamentarsi delle cose che non vanno, ma quando si tratta di metterci la faccia spesso si latita un po’ “.

Giovani con tanta energia e che hanno voglia di far sentire la propria voce. A tenere a battesimo la presentazione del gruppo Under 30 il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Mauro Gattinoni: “Grazie a questi giovani che hanno scommesso su questa avventura che sarà meravigliosa – ha detto -. Oggi sono più sereno perché vedo intorno a me competenze vere e non figurine da pubblicare sui social: benché giovani hanno la maturità, l’esperienza e la competenza per poter far bene visto che l’hanno già fatto nei loro ambiti di impegno”.

“Abbiamo tutti in mente una città che cresce e deve recuperare attrattiva per i giovani che qui scelgano di radicare la propria famiglia quale che essa sia, solo così Lecco tornerà a posizionarsi in un circuito europeo di conoscenza, di investimenti, del turismo – ha continuato Gattinoni -. E’ poco credibile chi racconta favole a lungo termine avendo alle spalle occasione e tempi migliori. Questo è il nostro momento, è il momento delle nostre capacità e della nostra credibilità. Lasciamo ai nostri avversari solo il tempo di rincorrerci e sarà così anche il 20 settembre”.

Il gruppo Under 30