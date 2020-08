Elezioni. Con la sinistra cambia Lecco si presenta: “Un cambiamento è necessario”

Ecco la squadra a sostegno di Gattinoni sindaco

“Una bella lista composta da tanti giovani e persone d’esperienza”

LECCO – Con la sinistra cambia Lecco, lista a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni, si è presentata oggi pomeriggio, venerdì, nello spazio Oto Lab di Rancio. Una squadra composta da molti giovani affiancati da persone con più esperienza, tutti accomunati dallo stesso entusiasmo.

“E’ una bella lista composta da molti giovani che hanno fatto tutti esperienze all’estero ma che poi sono tornati per cambiare il mondo partendo dalle proprie radici – ha detto Alberto Anghileri -. Non mancano, poi, persone di esperienza che con lo stesso entusiasmo sono pronte a dare il proprio contributo”.

“Ci presentiamo oggi con lo stesso simbolo di cinque anni fa – ha continuato Anghileri -. Segno che in questi anni di lavoro siamo riusciti a mettere radici solide. Un ultimo accenno al luogo che abbiamo scelto per presentarci, un’ex trafileria. Una fabbrica riconvertita a spazio dove si svolgono molte attività e che, a differenza di altri luoghi in città, non è stata abbattuta per fare condomini”.

Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana): “Non c’è una ricetta per vincere le elezioni ma serve la voglia di provare a costruire una città diversa – ha detto -. Noi siamo riusciti a spiegare alla gente che era necessario un cambiamento da sinistra: ci siamo battuti contro opere sbagliate, abbiamo investito su un’azienda pubblica e abbiamo risolto la situazione di un campo rom senza scontri o ruspe. Non ci siamo posti come la sinistra del ‘no’ ma abbiamo lavorato su tante alternative”.

A chiudere la presentazione l’intervento del candidato sindaco della coalizione Mauro Gattinoni: “Dobbiamo rendere efficaci delle visioni perché un cambiamento è necessario e per farlo non servono parole ma i fatti – ha detto -. I fatti si fanno a livello collettivo quando una comunità si prende cura di tutti nella direzione della sostenibilità e della solidarietà. Sono molto orgoglioso di voi e delle quattro sigle che sostengono la mia candidatura”.

I candidati de Con la sinistra cambia Lecco