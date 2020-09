Elezioni, Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) lancia la sua squadra: “Siamo il vero civismo”

32 nomi in lista tra cui quelli degli attuali assessori Bolognini e Goretti

Valsecchi: “Lontani dagli interessi e dalle logiche di partito, offriamo alla città un’alternativa civica nuova e unica”

LECCO – “Quello che ci contraddistingue è l’amore smisurato per la nostra città. Appello per Lecco ha sempre lavorato e sempre lavorerà per i cittadini, senza ideologismi, populismi o strumentalizzazioni. Siamo la lista civica più longeva della storia di Lecco, votare per noi significa votare per i cittadini. Spero vivamente che i lecchesi non caschino un’altra volta nel tranello della partitocrazia”.

Con queste parole il candidato sindaco Corrado Valsecchi ha introdotto la sua squadra e il programma di Appello per Lecco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 20-21 settembre. Sede della presentazione, il battello Dalia ormeggiato sul lungolago: qui Valsecchi e il suo team si sono riuniti per lanciare il programma elettorale e presentare i candidati della lista di Appello per Lecco. 32 nomi, tra i quali Giorgio Gualzetti (attuale Presidente del Consiglio Comunale), Gaia Bolognini (attuale assessore all’Urbanistica), Lorenzo Goretti (attuale assessore al Bilancio), Elena Scolari (Teatro Invito), Alberto Fumagalli (fondatore del festival Nameless) e diversi altri nomi.

Una lista ‘trasversale’

“La nostra lista abbraccia e rappresenta trasversalmente tutte le anime della città – ha detto Valsecchi – abbiamo candidati di diverse età e professioni, che risiedono in tutti i rioni lecchesi e rappresentano le diverse comunità che vivono a Lecco. Tra di loro anche cinque candidati da ciascun continente che daranno voce agli oltre 5 mila immigrati che vivono stabilmente nella nostra città. Tutte persone in gamba e preparate che vogliono solo una cosa: il bene di Lecco e dei lecchesi, lontano da logiche di partito e da qualunque altro tipo di interesse”.

“Siamo il vero civismo”

“Appello per Lecco – ha continuato il candidato sindaco – è l’unica e vera alternativa civica alla guida della città. Noi crediamo fermamente che se non si parte dalle esigenze dai cittadini non si va da nessuna parte. Negli ultimi cinque anni di amministrazione abbiamo fatto un ottimo lavoro nel rispetto dell’impegno che ci siamo presi nel 2015, votati dai lecchesi”. In riferimento agli avversari, Valsecchi ha commentato: “Le due armate Brancaleone di centrodestra e di centrosinistra si sono già trasformate in un circo Barnum – ha dichiarato – da un lato gli stessi volti, dall’altro uno slogan, “cambiamo passo”, a cui aggiungerei ‘Sì, con scarpe vecchie'”. In merito alla rottura con il PD Valsecchi ha aggiunto: “E’ stata ricercata da loro, ma forse così Appello per Lecco ha finalmente avuto l’opportunità di offrire un’alternativa civica nuova per la città”.

Il programma

La visione di Lecco nel prossimo quinquennio (e oltre) è riassunta in 20 pagine di programma, illustrato sinteticamente da Gaia Bolognini: “Quando si hanno le idee chiare non serve fare un programma di cento pagine – ha detto – nel nostro sono contenute azioni a breve e medio periodo. Garantiamo continuità rispetto a quanto fatto finora ma allo stesso tempo guardiamo oltre, al futuro”. Cinque i temi chiave: competitività, continuità, comunità, competenza e condivisione.

Anche il presidente Rinaldo Zanini è intervenuto alla presentazione: “La nostra lista – ha dichiarato – ha la prospettiva della libertà. Non siamo l’antipolitica, attenzione: la politica è una cosa straordinaria mentre chi è contro condanna i cittadini a rinunciare alla democrazia. Semplicemente, noi non abbiamo l’obbligo di sottacere a logiche di allineamenti partitici lontani dalle reali esigenze dei cittadini lecchesi. Questa è la nostra forza, abbiamo fiducia nella capacità dei cittadini di leggere la realtà. Ringrazio in primis il candidato sindaco Corrado Valsecchi per il suo costante e appassionato impegno per la politica e la città, i risultati si sono visti e altri ne arriveranno”.

Luca Perego (+ Europa): “Appello per Lecco eccezione di valore”

Presente all’incontro Luca Perego, coordinatore di +Europa Lario: “Sosteniamo con convinzione Corrado Valsecchi e Appello per Lecco perché qui abbiamo trovato la disponibilità al confronto e a metterci la faccia. E’ un’eccezione notevole, dal momento che, ancora, purtroppo, le liste civiche fanno fatica ad emergere. Noi vogliamo contribuire a costruire un’alternativa, al centro destra che grida slogan e al centro sinistra che ha perso forma e sostanza. In Appello per Lecco e in Corrado Valsecchi abbiamo riconosciuto un’alta forma di civismo che i cittadini dovrebbero premiare”.

Valsecchi: “Presenterò la Giunta entro metà settembre”

In conclusione, il candidato sindaco ha annunciato la presentazione della futura Giunta entro metà del mese, prima del voto: “In questo modo i cittadini andranno a votare avendo già chiari i nomi e i volti di chi amministrerà. Credo saremo, probabilmente, l’unica lista a fare questo passo. Non solo slogan, abbiamo pronti programmi, progetti e nomi”.