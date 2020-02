Elezioni. Corrado Valsecchi (Appello) sabato si presenta ufficialmente

Il candidato di Appello per Lecco inizia la sua campagna elettorale

Corrado Valsecchi incontra la stampa sabato sul battello Dalia

LECCO – Dopo aver annunciato la scelta di correre da soli, Appello per Lecco ora è pronta a lanciare ufficialmente la propria campagna elettorale e questo sabato Corrado Valsecchi incontrerà la stampa, per la prima volta da candidato sindaco.

Parteciperanno Rinaldo Zanini, presidente dell’associazione, Anna Maria Riva, prima presidente di Appello per Lecco, consigliera comunale, Stefano Golfari, giornalista, Niccolò Carretta, consigliere regionale e presidente Lombardi Civici Europeisti, Giulio Ceppi, docente universitario Politecnico di Milano, designer, Biagio Longo, giornalista.

“Sono consapevole che sarà una corsa in salita ed ho bisogno del vostro sincero contributo e sostegno – ha dichiarato Valsecchi rivolgendosi ai propri sostenitori – Ritengo, senza essermi risparmiato, di aver messo il massimo impegno in questi dieci anni con gli amici di Appello per cercare di rendere la nostra città più attraente e vivibile, affrontando i problemi irrisolti di lunga data”.