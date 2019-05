La visita nel nostro territorio è partita dal mercato di Calolziocorte

Ad accogliere Daniela Santanchè il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Mastroberardino

LECCO – Una giornata tra il Lecchese e la Valtellina per la Senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè in corsa per le prossime elezioni Europee.

Il tour è partito questa mattina, martedì 7 maggio, dal mercato di Calolziocorte dove ad accoglierla c’era Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Calolziocorte.

La senatrice si è soffermata volentieri a parlare con la gente, in molti ne hanno approfittato per farsi una fotografia.

“Fratelli d’Italia ha le idee molto chiare – ha detto -. Noi vogliamo andare in Europa per cambiare tutto e per portare più Italia in Europa. Vogliamo andare in Europa con l’orgoglio di essere Italiani. Vogliamo spostare la capitale d’Europa a Roma: la storia lo dice in maniera molto chiara perché deve essere Roma. E vogliamo soprattutto che negli 11 obiettivi dell’unione Europea ci siano anche gli aiuti alla famiglia perché è necessario fare un grande piano di natalità”.

Un accenno anche al territorio: “Conosciamo bene il territorio lecchese grazie ai rappresentanti di Fratelli d’Italia che lo seguono e dobbiamo aiutare i nostri imprenditori abbassando le tasse e riducendo il cuneo fiscale. In Europa porteremo anche i ‘dazi di civiltà’ perché non è possibile che le nostre aziende debbano combattere con chi ha regole molto diverse”.

Presenti anche Enrico Castelnuovo, coordinatore della città di Lecco, e Marco Masetti, coordinatore della zona di Colico e Sondrio.

Il tour è proseguito con la visita alla Emilio Mauri Spa di Pasturo prima di andare a Buglio in Monte per visitare l’azienda Del Zoppo Bresaola. La Senatrice ha fatto tappa a Colico e quindi a Mandello dove ha visitato la Moto Guzzi. L’intensa giornata si è chiusa con un incontro a Lecco nel Bar Centrale.